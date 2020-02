Los vecinos de Ermua preocupados por las suntancias tóxicas que llegan tras el derrumbe

Vecinos de los municipios cercanos a la zona del derrumbe ocurrido el pasado viernes en la AP-8 a la altura de Zaldibar aseguran a la Cadena COPE que están muy preocupados y que desconocían la existencia del amianto y otras sustancias contaminantes.

"Hay preocupación, como hablan del amianto, pues ya ves. Además huele mucho" dice una de la vecinas de Ermua la localidad más cercana a la zona del derrumbe.

Los ecologistas critican la "opacidad" en la gestión del derrumbe

En un comunicado, Eguzki considera que hay "indicios de mala gestión, riesgos y consecuencias de esa gestión del vertedero. Sin acusar directamente a nadie, parece que no ha sido inevitable y, por lo tanto, las consecuencias son muchas más que el corte de carretera y recuperación de cuerpos de los dos desaparecidos".

"Todos los hechos acaecidos desde el derrumbe están rodeados de un halo opaco que ha tenido sus consecuencias tanto en la gestión de la situación como en la gestión informativa", ha insistido.

Entre las críticas, cita la gestión del desescombro, al trabajar los miembros del rescate, periodistas y demás en un vertedero con amianto sin las medidas de seguridad oportunas, así como la situación de los vecinos de la zona, que "no son informados puntualmente de las circunstancias que están viviendo sobre riesgo de derrumbe, de contaminación y demás hechos relevantes".

"Lo mismo ocurrió con el incendio en la parte alta del vertedero. La no información generó equívocos por su origen y aún siembra dudas sobre su toxicidad o peligrosidad".

También reprocha al Gobierno Vasco que no muestre su informe sobre el vertedero: "No dice nada de análisis de los materiales vertidos, si tiene o no conocimiento de la cantidad de productos no autorizados que se han vertido, por qué el ritmo de llenado del vertedero era tan elevado...".

"No aclara cómo va a gestionar los residuos y el amianto que se vayan a extraer. Si hay que llevarse todo el amianto (si se puede), son más de 12.000 toneladas", ha asegurado Eguzki.

Por todo ello, ha instado al Gobierno Vasco a informar puntual y correctamente de los hechos más relevantes que están sucediendo y sus consecuencias, "no ya solo a los familiares de afectados y a los vecinos de Eitzaga, también a los más de 50.000 habitantes que viven muy cerca del vertedero, que están pendientes de lo que ocurra".