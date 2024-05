Feijóo reivindica la moderación del PP frente a la "escalada verbal" de Milei y Sánchez

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este lunes la moderación del Partido Popular frente a la "escalada verbal" del presidente de Argentina, Javier Milei, y del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, una forma de ejercer la política que, según ha subrayado, no conduce a "ninguna parte" y que a él no le representa "en ningún caso".

En un acto en el Espacio Jorge Juan en Madrid para presentar los ejes del programa electoral del PP ante las europeas del 9 de junio, Feijóo ha recordado que el Gobierno de Sánchez empezó hace dos semanas "insinuando" un "consumo de sustancias" por parte del presidente de Argentina y luego Javier Milei llamó "corrupta" a la mujer del presidente del Gobierno. Según ha añadido, ninguno de los dos está "en el espacio de moderación" que él "reivindica para la política".

"Esta escalada verbal no conduce a ninguna parte y a mí, desde luego, no me representa, en ningún caso. Porque lo que ha hecho el señor Milei es solo una muestra de lo que el Gobierno hace todos los días contra todo el mundo que no piensa igual que ellos, con el máximo respeto", ha resaltado.

"Sobreactuación" del Gobierno de Sánchez

En este sentido, ante el "conflicto" que ha iniciado el Gobierno de España con el de Argentina, Feijóo ha recalcado que Pedro Sánchez "no está para dar lecciones de diplomacia, teniendo en cuenta que su Gobierno empezó todo esto haciendo exactamente lo mismo que hoy denuncia, con una sobreactuación, por cierto, absolutamente impropia".

En este punto, ha señalado que al Gobierno de España "se le puede criticar y pedir todas las explicaciones que deba dar", con "otra formas y de otra manera", aludiendo así a las actividades profesionales de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez. "No voy a aceptar las lecciones de este Gobierno, que hace lo mismo cada día y nos pretende convencer además que Sánchez es el Estado", ha apostillado.

El presidente de los 'populares' ha subrayado que en la "escalada verbal" entre Sánchez y Milei los grandes perjudicados son los 48 millones de españoles y 46 millones de argentinos "secuestrados" por esta forma de hacer política.

"Creo en la ética, en la moderación y en el diálogo sereno. En lo que estamos viendo en las últimas semanas no creo ni creeré jamás", ha enfatizado, para reivindicar de nuevo un espacio de moderación en la política lejos de estos ataques personales mutuos.

El PP ganará las europeas

El jefe de la oposición ha subrayado que las elecciones del próximo 9 de junio son la respuesta a las "malas políticas" que padecen los ciudadanos y se ha mostrado convencido de que el PP ganará esos comicios.

"Bienvenidos al acto de presentación del programa político del partido que va a ganar las elecciones europeas el 9 de junio" ha arrancado su intervención, en la que ha dicho además que "ya basta de pedirle a los ciudadanos que voten como hooligans, en base a proclamas, en base a propaganda y en base a muros".

Además, ha calificado a Dolors Monserrat como la persona idónea para encabezar la lista del PP porque ha sido la voz que "mejor ha combatido las mentiras del independentismo y de Pedro Sánchez" en Europa estos últimos cinco años. "Es una mujer valiente, una gestora brillante y una persona con principios", ha enfatizado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El voto el 9-J, una respuesta "al fango" y "a los bulos"

Feijóo ha resaltado que el PP va a presentar a las europeas un programa "lleno de respuestas a los problemas reales de la política española y europea". "El voto el 9 de junio será la respuesta al muro, al fango, a los bulos, a la corrupción, a la censura, a los ataques constantes a todo el que discrepa, a todos los ciudadanos que no se pliegan ante las imposiciones del Gobierno", ha enfatizado.

En este sentido, ha insistido en que el voto el 9 de junio "será la respuesta a la mala política y a las malas políticas que padecen los españoles, a la frivolidad, al empobrecimiento, a la inseguridad, a la degradación y a la ocupación institucional, a la amnistía y a la impunidad del Gobierno y sus socios".

"El voto el 9 de junio será la respuesta de todos los españoles, de los que no se resignan, de los que creen que España no está condenada a tener un mal Gobierno, débil, dividido y poco fiable", ha enfatizado el presidente del PP.

Sánchez, la "mayora declaración de antieuropeísmo"

Feijóo ha presentado al PP como "el ancla al constitucionalismo y al europeísmo español". "Es el símbolo de la mejor Europa en la que se construye de abajo arriba. La que pone las instituciones al servicio de los ciudadanos y del progreso de los países y no al revés", ha enfatizado.

Frente a eso, ha dicho que "hay un europeísmo elitista, burocrático, de arriba abajo, intransigente y dogmático, que no escucha a nadie y que no atiende a razones de nadie, que cree saberlo todo y tener derecho a imponerse". Así, ha dicho que el PSOE "se envuelve estos días en la bandera de la Unión y se cuelga la medalla del europeísmo cuando se comporta exactamente al revés de cómo se comportan las democracias europeas".

Además, Feijóo ha señalado que la forma de gobernar del PSOE "es la mayor declaración de antieuropeísmo" ya que, a su juicio, se comporta exactamente al revés de cómo lo hacen las democracias europeas con su persecución a los medios críticos, amenazando a los jueces o actuando contra la separación de poderes.

"En la Europa en la que creemos, los Gobiernos gobiernan para todos, no solo para la mitad enfrentándola a la otra mitad", ha aseverado, para avisar que esa forma de gobernar es "lo contrario a lo que es Europa".

Por eso, el presidente de los 'populares' ha pedido no seguir siendo "una anomalía en Europa". "Vamos a frenar los desmanes del señor Sánchez", ha demandado ante un auditorio entregado, con numerosos cargos del PP.