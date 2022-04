La autopsia de Esther López revela que el cuerpo fue manipulado y que la muerte no se produjo al instante

Nuevos datos sobre la muerte de Esther López el pasado 13 de enero en Traspinedo (Valladolid). Según ha podido saber COPE, en la autopsia se aprecia que el cuerpo fue manipulado y que la muerte de la joven no se produjo en el momento del accidente sino que fue posterior.

El análisis de las lesiones lleva a la conclusión de que las mismas no le causaron la muerte de manera inmediata. "Las lesiones son compatibles con las que se derivan de un atropello". El informe de los forenses se refiere así a la lesión de cadera que presentaba Esther López localizado más de 20 días después de su desaparición junto a Traspinedo. Se deduce que la mujer pudo llegar hasta el punto de su fallecimiento malherida o haber sido trasladada hasta allí por alguien. No se resuelve la duda. Lo que sí se concluye es que alguien manipuló el escenario. La posición del bolso, que apareció junto al cuerpo de la mujer, no guarda relación con una dinámica posatropello.