La madre de Cristina, sobre los precios de la cesta de la compra: "Es espantoso lo que he gastado este verano"

Hemos conocido esta semana el dato definitivo del IPC del mes de agosto, que refleja la subida de la cesta de la compra un 2,4% desde agosto del año pasado. Carnes, como la de vacuno, ha subido más de un 15 por cien. Los huevos han escalado su precio un 18 por cien, las legumbres un diez por ciento y el azúcar, el café o el chocolate... casi un 20%.

La cesta de la compra vacía cada vez nuestras carteras y la Escuela de Vida ha contado su experiencia. Carmen Candela recordaba como hace unos años "llenaba el carro y pensaba que me iba a gastar unos 170 euros. Ahora siempre pago de más. Lleno la mitad del carro con lo que llenaba antes". Una experiencia distinta es la de la madre de Cristina que, al vivir sola, reconoce que no ha notado tanto ese golpe al bolsillo.

Sí lo ha percibido este verano, que ha tenido la casa hasta arriba de gente: "Es espantoso lo que me he gastado. Me acordaba de familias que tiene tres o cuatro hijos... deben tener una subida tremenda. Además, este año, ha ido más al pueblo que a la playa. La gente ha sido más prudente en las vacaciones. La crisis se nota en todo" reflexionaba la matriarca.

Alamy Stock Photo TRGB46 Assorted fruits in a fruit shop.

Estos números al alza tienen una repercusión a todos los niveles, más allá del financiero, como recordaba el psicólogo Pedro Martínez: "Desde la óptica más emocional... ni os cuento. Ahora viene una época con muchas problemáticas mentales, entre ellas, la depresión. Y la sensación que tenemos socialmente es la de que cada vez nos cuesta más vivir y esto repercute en todo".