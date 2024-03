Alejandra, que acude a la manifestación contra la amnistía en Madrid: "Es un caso de corrupción"

No ha sido el único testimonio al que hemos podido dar voz en COPE. Alejandra ha acudido a esta convocatoria con sus hermanas y también con amigos. "Desde casa, sentados en el salón, no se va a arreglar nada y no podemos mostrar nuestra indignación ante este golpe de Estado que está perpetrando el gobierno", denuncia con López Schlichting.

Alejandra nos cuenta que es autónoma y que ha tenido que cerrar su negocio para acudir a la manifestación porque "la amnistía es un caso de corrupción legal, igual que el caso Koldo. La corrupción está en el ADN del PSOE. El gobierno actúa como el mejor de los dictadores, no vivimos en democracia. Hay que venir".