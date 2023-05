Valdepiélagos rompe con la tradición de lista única al concurrir cuatro candidaturas

Por primera vez en los últimos 40 años, en la localidad madrileña de Valdepiélagos (600 habitantes) concurrirán cuatro candidaturas a la alcaldía y se rompe así la tradición que se repetía desde el comienzo del periodo democrático, en la que los vecinos conocían quién sería su alcalde dos meses antes de los comicios porque elegían la lista única con los siete vecinos que quieren que les representen.

En esta ocasión, el 11 de marzo los vecinos volvieron a participar en esta votación con la que confeccionaron la lista de la Candidatura Independiente de Valdepiélados, encabezada de nuevo por el actual alcalde, Pedro José Cabrera, sin previsión de que hubiera más candidaturas a las elecciones del 28 de mayo (PP y PSOE nunca se han presentado, respetando el sistema de los vecinos).

Sin embargo, en estas elecciones la alcaldía no está clara con anterioridad, ya que se presentan otros dos partidos y otra candidatura vecinal: Vox, Escaños en Blanco para Dejar Escaños Vacíos y Vecinos por Valdepiélagos.

Esta última candidatura independiente está encabezada por Arturo Carlos Uribe, un vecino de la localidad que fue elegido como el séptimo concejal en la votación para confeccionar la lista de la Candidatura Independiente de Valdepiélagos hace dos meses, pero rechazó formar parte de esta por diferencias con el resto de candidatos, especialmente con el alcalde.

Así lo ha explicado el propio Uribe en un debate electoral que ha organizado este miércoles en el Centro Cultural con el resto de los candidatos, pero al que no ha acudido el regidor, en el que ha detallado que rechazó formar parte de la candidatura clásica: Si no me quieren no voy y decidimos crear esta candidatura, ha explicado

Durante este debate electoral, el primero en la historia del pueblo, el candidato de Vecinos por Valdepiélagos ha pedido el voto para alcanzar la alcaldía y ha explicado que, si no lo consigue, con los concejales que obtenga va a ejercer una oposición contundente, muy clara para que haya control del Gobierno de Valdepiélagos.

Nunca ha habido una oposición real, no están habituados a que exista una oposición y debe controlar las cosas que se hacen, ha considerado Uribe.