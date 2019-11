Urkullu pide que toda la fuerza de Euskadi se concentre en el PNV

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido a los vascos que toda la fuerza de Euskadi se concentre en el PNV, para "ser más fuertes que nunca en Madrid, la primera línea de defensa de Euskadi".

El PNV ha celebrado esta tarde su mitin de cierre de campaña en el Arenal de Bilbao, con la intervención además del presidente del partido, Andoni Ortuzar, y de varios candidatos, como el cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, Aitor Esteban.

En el acto, el lehendakari ha recordado que a escasos metros de donde el PNV ha cerrado su campaña ondeó por primera vez, hace 125 años, la ikurriña, que "refleja el sentimiento nacional del pueblo vasco y simboliza la nación vasca en el mundo"

"Por identidad e historia, por cultura y personalidad, por sentimiento y voluntad, Euskadi es una nación; pero en España, a muchos, no les gusta la nación vasca, y están amenazando constantemente lo que somos y lo que tenemos", ha acusado Urkullu.

"Recortan nuestras competencias, incumplen el Estatuto, atacan el Concierto, han aplicado el artículo 155 y dan el visto bueno a la ilegalización de partidos. Euskadi sabe que el PNV tiene que ser más fuerte que nunca, también en Madrid, también en el Congreso de los Diputados y el Senado, porque la primera línea de defensa de Euskadi está en Madrid", ha subrayado.

Frente a estas amenazas, el lehendakari ha abogado por que "toda la fuerza de Euskadi" se concentre en el PNV para "decir alto y claro que aquí estamos. Euskadi sabe que el PNV tiene que ser más fuerte que nunca. Hoy hay muchos votantes que no saben dónde terminará su voto, pero quien vota al PNV tiene la seguridad de que su voto va a ser útil para Euskadi", ha concluido.

En el mismo acto, el presidente del partido, Andoni Ortuzar, ha hecho un símil marinero: "La mar está movida, hay oleaje, viene fuerte del sur, pero somos el PNV y no nos va a temblar el pulso ni se nos va a mover el rumbo. El domingo tenemos que demostrar que Euskadi es diferente, que Euskadi es nuestra nación y que tiene quien la defienda en Madrid".

Ortuzar ha mostrado su preocupación por el hecho de que "los políticos españoles no saben o no quieren poner en su sitio a la ultraderecha, ya sea por miedo, por necesidad o por complejo. Han dejado que estos neofranquistas campen a sus anchas y blanqueen su proyecto como si fuera un partido democrático más".

Esta laxitud ha provocado, según el líder del PNV, que un partido como Vox se haya permitido "la osadía de proponer nuestra ilegalización. Ellos, los fachas, proponiendo la ilegalización de un partido con 125 años de historia democrática: la mejor demostración de la locura en la que está la política española".

También ha censurado Ortuzar que "PP y Ciudadanos caminan ya por el borde de los mínimos democráticos" tras apoyar en la Asamblea de Madrid la ilegalización de los partidos soberanistas.

Les ha dicho a todos ellos: "No nos van a achantar y no van a poder con nosotros. A este partido solo le sacará de circulación la ciudadanía vasca si algún día nos quita su apoyo. Mientras vascos y vascas nos apoyen, al PNV no hay quien lo pare".