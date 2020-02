Urkullu adelanta las elecciones vascas y evitará coincidir con las catalanas

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha adelantado al 5 de abril las elecciones al Parlamento Vasco que como muy tarde deberían haberse celebrado el 25 de octubre, con lo que evitará una coincidencia de fechas con los comicios catalanes.

Urkullu ha comunicado oficialmente este lunes lo que se venía comentando en Euskadi desde hace una semana, cuando recabó la opinión de sus consejeros sobre la posibilidad de convocar los comicios, los duodécimos autonómicos en cuarenta años de democracia.

Este anuncio, que el lehendakari ha adelantado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los presidentes catalán, gallego y navarra, Quim Torra, Alberto Núñez Feijóo y María Chivite, respectivamente, coge a los partidos prácticamente preparados para la contienda electoral, ya que salvo Elkarrekin Podemos y el PP ya tienen decididos sus candidatos a ocupar Ajuria Enea.

Con este adelanto las elecciones vascas no coincidirán en el tiempo con las catalanas previstas por el president Torra para después de la aprobación de los presupuestos de la Generalitat, algo que podría producirse a finales de marzo.

Urkullu ha explicado que en su decisión no ha influido la situación política de Cataluña, porque, ha dicho, no se puede ver "condicionado por algo" que no sabe, en referencia a cuándo se celebrarán elecciones en esa comunidad, aunque sí ha reconocido que ha tenido en cuenta la situación general en el Estado y cómo Cataluña podría afectar al Gobierno español y, de rebote, a las demás instituciones centrales y autonómicas.

Como ha ocurrido en las tres citas electorales anteriores, los comicios vascos sí coincidirán con los gallegos. El presidente Núñez Feijóo ha comunicado pocas horas después del anuncio de Urkullu que también citará a los gallegos el 5 de abril. Ambos mandatarios han asegurado que han tomado esa decisión pensando únicamente en lo mejor para las ciudadanías de sus comunidades.

El motivo del adelanto electoral expuesto por Urkullu es que considera que ya se ha instalado en Euskadi un clima electoral que haría muy difícil acordar leyes en el Parlamento. Además, cree que así ahorra a la sociedad una "campaña permanente de ocho meses", hasta el 25 de octubre, fecha tope para celebrar los comicios.

Ha añadido que de esta manera ya habrá un nuevo gobierno antes de verano, lo que le permitirá encaminar la tramitación de los presupuestos del próximo año y afrontar los "retos estratégicos" que tiene Euskadi a corto plazo.

El lehendakari ha reconocido que ha estado "muy cómodo" con un Gobierno de coalición entre PNV y PSE pese a estar a falta de un escaño para la mayoría en el Parlamento de Vitoria, y acto seguido ha reconocido que desearía para mayor comodidad de un Gobierno contar con una mayoría absoluta.

"Si fuera monocolor mejor que mejor pero sabemos que eso no es posible en Euskadi y por lo tanto la virtud está en la disposición al acuerdo y diálogo entre distintas fuerzas políticas", ha añadido.

Tras el anuncio de disolución del Parlamento y convocatoria de elecciones, que este martes publicará el Boletín Oficial del País Vasco, se han pronunciado los diferentes líderes políticos vascos.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha expresado su apoyo a la decisión del lehendakari y ha dicho que "lo mejor es ir a las urnas cuanto antes" ante las políticas "de bloqueo" de la oposición en el Parlamento Vasco.

Idoia Mendia, secretaria general del PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno Vasco, ha celebrado que el adelanto electoral abre "un nuevo tiempo político" en Euskadi para poder consolidar la senda de estabilidad de esta legislatura.

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, a través de las redes sociales, se ha mostrado convencida de que su coalición va a seguir en "tendencia ascendente" y que así conseguirán "poner el país en marcha".

El secretario general de Podemos Euskadi y portavoz de la coalición Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha afeado al lehendakari el adelanto electoral por "innecesario" y porque supone cerrar la legislatura sin haber cumplido su programa de Gobierno.

La secretaria general de los populares vascos, Amaya Fernández, ha considerado que el adelanto de las elecciones no supone un "traspiés demasiado relevante" para su partido, aunque aún no tiene ni candidato ni las listas confeccionadas, y ha acusado a Urkullu de tratar de "escaparse y escabullirse" de la mala evolución económica por las políticas de sus "cómplices" del PSOE y Podemos en el Gobierno central.