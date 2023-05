Sánchez anuncia otra ayuda para jóvenes y Feijóo pide un cambio como en el 82

A menos de una semana de que comience la campaña electoral, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado nuevas ayudas para los jóvenes -en el interrail europeo y en trenes y autobuses nacionales-, mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, ha augurado un cambio en España como el de 1982.

Estos son algunos de los mensajes electorales que han lanzado este sábado los principales líderes políticos en los distintos actos de partido que han protagonizado en Murcia y Granada, respectivamente, y en los que han arropado a sus candidatos a los comicios del 28M.

En Murcia, ante unas 4.200 personas, Pedro Sánchez ha anunciado una nueva medida que afecta a los jóvenes a los que, según ha remarcado, los quiere poner en el centro de las prioridades de su Ejecutivo en vivienda, educación y empleo.

El Ejecutivo hará un descuento del 50 % para que los jóvenes de 18 a 30 años puedan hacer del 15 de junio al 15 de septiembre a mitad de precio el interrail europeo y además se creará un circuito nacional de esas características con rebaja para ese colectivo del 90 % en el precio del tren y bus de concesión estatal y del 50 % en el AVE.

Buena parte de su intervención ha sido un repaso a su gestión, con algunas críticas también a la oposición que ha rematado afirmando que "el futuro siempre da la razón al progreso". Sanidad universal, sistema de pensiones y educativo, matrimonio igualitario, aborto, eutanasia, ingreso mínimo vital, leyes de ciencia y FP (..) eso "no es felipismo, no es zapaterismo, no es sanchismo, es socialismo", ha comentado.

A Felipe González también se ha referido Núñez Feijóo, pero para señalar que vislumbra "un cambio" para el país similar" al que encarnó el expresidente en 1982. "España por primera vez votó de forma mayoritaria al partido socialista para consolidar la democracia, y viendo ese PSOE y el actual está claro que España acertó en el '82", ha ironizado.

Núñez-Feijóo se ha comprometido a "traer el agua a dónde no la hay" y dirigiéndose al presidente andaluz que le ha precedido en el turno de palabra y haciendo referencia a los planes de Juanma Moreno para los regadíos en el Parque de Doñana a los que se ha opuesto el Gobierno, ha afirmado: "Querido Juanma, entre tú y yo vamos a poner el agua en Andalucía, que es mi compromiso personal, político e institucional".

Además, se ha ofrecido a Sánchez para modificar las penas por el delito de malversación que recientemente rebajó el Ejecutivo y que ahora la UE considera deben ser más altas.

Mientras, el portavoz de Unidas Podemos (UP) en el Congreso, Pablo Echenique, en la presentación del programa marco de la formación, ha criticado las ambigüedades de los programas de otras formaciones políticas por estar plagados, a su juicio, de verbos como "promover" y "apostar".

Entre las propuestas que ha presentado UP está la de duplicar el impuesto extraordinario a la banca (hasta el 9,6 por ciento), la creación de una Empresa Pública de Cuidados para profesionalizar esas atenciones, favorecer la creación de empleo de calidad y evitar que recaigan mayoritariamente sobre las mujeres.

La mitad de la recaudación procedente de ese impuesto extraordinario a la banca se destinaría a constituir un Fondo de Responsabilidad Social para ayudar a las familias más vulnerables, con ayudas que reduzcan a la mitad la subida de las hipotecas como consecuencia de la subida de los tipos de interés.

Desde Ciudadanos, en un acto en Madrid, la portavoz Patricia Guasp ha propuesto ampliar la educación obligatoria de los 16 a los 18 años y que todos los docentes cobren lo mismo independientemente de dónde ejerzan, medidas que, a su juicio, supondrán una "revolución liberal" de la educación española.

A estos mensajes, en clave nacional, se han sumado otros de ministros y ministras y de los propios candidatos y candidatas a estos comicios municipales y autonómicos repartidos por toda España y a la espera de que comience en breve la campaña electoral.