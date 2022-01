EL PSOE critica que el PP solo se haga fotos en granjas en campaña electoral

El candidato del PSOE en las elecciones del 13 de febrero en Castilla y León, Luis Tudanca, ha criticado las fotos que el PP se está realizando estos días en granjas y "subiéndose a tractores" y ha indicado que, la gran ventaja que tiene él, es que no tiene que prometer nada que no haya comprometido ya, ni ir durante la campaña electoral a ningún sitio donde no haya estado ya.

De este modo, Tudanca se ha referido, sin mencionarlo expresamente, a fotos como la visita que realizó este pasado viernes el presidente del PP, Pablo Casado, a una explotación de ganado extensivo en Las Navas del Marqués (Ávila).

"Los del PP andan buscando fotos y subiéndose a tractores. Yo tengo la gran ventaja de que durante este mes no tengo que ir a ningún sitio donde no haya estado ya. No tengo que prometer nada que no haya comprometido ya, que no haya llevado a las instituciones y defendido mil veces y que no vayamos a poner en marcha cuando gobernemos la Junta", ha declarado el candidato socialista, quien además ha añadido: "Es la ventaja de la coherencia".

Además, Tudanca, en la clausura de la convención municipal del PSOE celebrada en León, ha indicado que si bien la media de la financiación que las comunidades autónomas destinan a las entidades locales es de 159 euros por habitantes, en Castilla y León, la Junta rebaja esa cifra a 126 euros.

Y en estos dos años de pandemia, el Ejecutivo autonómico ha recibido 1.600 millones de euros del Gobierno central para hacer frente a la covid que tendría que haber transferido a los ayuntamientos, pero no lo ha hecho, según Tudanca, quien se ha preguntado: "¿dónde está el dinero?".

Por otra parte, ha recordado que la Junta ha concedido "a dedo" un total de 18 millones de euros en subvenciones en el periodo 2020-2021 a un total de 225 ayuntamientos, de los cuales 198 son del PP.

"Esto se tiene que acabar, se tiene que acabar el clientelismo", ha dicho Tudanca, quien ha pedido un Gobierno decente y para las personas en Castilla y León.

El candidato socialista también se ha referido a la amenaza del PP de denunciar ante Europa el reparto de los fondos europeos y ha asegurado que no le sorprende.

"El PP intentó que los fondos no llegarán (...). Después hablan de ir a los tribunales e intentar boicotear que los fondos europeos se ejecuten y hablan de que estos fondos provocan corrupción. Claro, en manos del PP, es normal que preocupe", ha dicho.

Por otra parte, Tudanca ha criticado la estrategia del PP de Castilla y León en esta campaña, que es imitar a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando Castilla y León es la región más despoblada de Europa. "¿Nos prometerán poner un metro como en Madrid?", se ha preguntado irónicamente.

Para el socialista, esta estrategia deja claro que el PP ni tiene proyecto propio para Castilla y León, ni confía en Casado ni en Mañueco.

"Van a intenar convencer de que la que se presenta aquí es Ayuso, pero es Mañueco, y lo conocemos bien", ha dicho.

En clave de propuestas, ha prometido que si gobierna la Junta, convocará durante su primer mes de mandato la conferencia de alcaldes y presidentes de diputaciones para consensuar unos presupuestos con mirada local, un programa de reindustrialización y otro sobre el aprovechamiento de los fondos europeos, así como una Ley de reto demográfico que blinde los servicios públicos.

Además, ha comprometido un incremento de la financiación local en 87 millones de euros para llegar, al menos, a la media del país.

Impulsará un plan de banda ancha, la gratuidad escolar de cero a tres años y la reabrirá toda la red de consultorios locales.

"Tratarán de convencernos de que es imposible, pero ya lo logramos en 2019", cuando el PSOE ganó las elecciones en la Comunidad por primera vez en 35 años, ha dicho Tudanca, quien ha asegurado que se va a "dejar la piel" para ganar de nuevo.