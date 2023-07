PSE-EE: PP y Vox no tienen programa económico ni social, tienen una lista de derogaciones

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha reprochado este sábado al PP y a Vox que carezcan de un programa político, económico y social para las próximas elecciones generales, a las que, en su opinión, concurren con "una lista de derogaciones" y la idea de "cercenar absolutamente todo".

"No tienen ninguna vergüenza en decirlo. Nos lo están diciendo ya y el que no quiera escucharlo es porque no tiene voluntad, pero la realidad está ahí. Ya no se tapan", ha advertido Andueza durante un acto político celebrado por su partido en Lasarte-Oria (Gipuzkoa), en el que también ha tomado parte la cabeza de lista al Congreso por este territorio, Rafaela Romero.

"Nos están diciendo que quieren destruir todo lo que hemos construido. Quieren recortes y supresiones de derechos. Por eso yo quiero que este país esté en manos del PSOE, porque somos justamente lo contrario del PP y Vox", ha recalcado el líder de los socialistas vascos durante su intervención.

Andueza ha alertado además sobre el riesgo de "involución" en todos los "avances sociales" que supondría la conformación de un Ejecutivo entre el PP y Vox. "Euskadi y España no pueden permitirse un Gobierno de Partido Popular que abraza las políticas de la ultraderecha y las hace posibles en los gobiernos", ha finalizado.