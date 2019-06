Principio de acuerdo entre PP y Vox en ayuntamientos donde suman mayoría

(Actualiza la NA5228 con más datos)

El PP y Vox han alcanzado este viernes un "principio de acuerdo" para garantizar la gobernabilidad en los ayuntamientos donde ambas fuerzas sean suficientes para formar equipos de gobierno sin necesidad de recurrir al apoyo de otros partidos de centro-derecha como Ciudadanos.

El acuerdo verbal, pendiente de desarrollar y sujeto a unas conversaciones sobre programas que continuarán la semana próxima, se ha materializado en la reunión que han celebrado en el Congreso los equipos negociadores de los dos partidos, encabezados por Teodoro García-Egea (PP) e Iván Espinosa de los Monteros (Vox).

Aunque ambos no han concretado los municipios en los que podría aplicarse esta suma de fuerzas para elegir alcaldes pactados en la constitución de los ayuntamientos del próximo 15 de junio, Espinosa de los Monteros ha citado los casos de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Almería como dos de los más emblemáticos.

Son en total 35 los lugares donde se podría aplicar este principio de acuerdo, según fuentes del PP, que han recalcado que esto no significa que haya ya gobiernos.

Además de los citados por Espinosa de los Monteros, la suma de los dos partidos sería suficiente para gobernar en Ceuta; los municipios andaluces de El Ejido, Adra, Roquetas, Nerja; y los madrileños de Majadahonda y Las Rozas.

Tras dos horas y media de reunión, el portavoz de Vox en el Congreso ha explicado en rueda de prensa que, aunque no han firmado "ningún papel", confía en que tras las conversaciones que continuarán entre los respectivos "equipos locales" fructifiquen y permitan recoger en uno o varios documentos los acuerdos alcanzados.

Más allá de este pacto a dos, Espinosa de los Monteros ha insistido en que su partido no apoyará acuerdos con Ciudadanos si la formación naranja no quiere negociar con ellos y ha señalado que no se trata de quién llama a quién sino de que haya voluntad de llegar a acuerdos.

También ha asegurado que Vox está haciendo "permanentemente" gestos de buena voluntad con Cs, al que ofrece sentarse a dialogar, y ha dejado claro que, si esta formación quiere el respaldo de Vox para entrar en las Mesas de las asambleas autonómicas, como la de Madrid, antes tendrá que negociar con ellos los programas.

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha considerado la aproximación alcanzada un "primer punto de partida interesante" para conformar lo que ha llamado "gobiernos de la libertad" en contraposición a "los gobiernos del cambio... a peor" que la izquierda activó hace cuatro años.

Y ha citado entre las cuestiones programáticas sobre las que el PP quiere avanzar con Vox la supresión del área Madrid Central en la capital o asuntos de ámbito autonómico como la libertad de los padres para escoger centros educativos para sus hijos, la mejora de sanidad pública o la libre elección de médico.

García Egea ha considerado además que está "dentro de la normalidad" que Ciudadanos hable con el PSOE en algunos territorios donde ya ha abierto negociaciones como el PP como es el caso de Murcia, y ha hecho notar que ve difícil que muchos aspectos del programa del PSOE tengan cabida en los postulados de Cs.