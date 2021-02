PPC denuncia un "entramado político" en la Generalitat que "asfixia" economía

El candidato del PPC al 14F, Alejandro Fernández, ha denunciado un "entramado político que vive" entorno a la Generalitat, que "asfixia" a la economía catalana, y aboga por una batería de medidas como una administración "más ágil", reducir 3 puntos el tramo autonómico del IRPF o un plan de rescate a emprendedores.

En la recta final de la campaña para las elecciones del 14F, el candidato popular ha centrado su acto de hoy en la economía, y ha denunciado que Cataluña ha perdido el liderazgo como motor económico de España coincidiendo, ha dicho, con el procés, que han supuesto los "peores ocho años" de la historia reciente para esta comunidad.

Según Fernández, ha habido una "especie" de "entramado político que vive entorno a la Generalitat", que "asfixia a la economía o, simplemente, le son indiferentes" las necesidades de los catalanes.

Por contra, el cabeza de lista a las elecciones del 14F ha defendido una administración "más ágil y más pequeña", en la que el papel de los políticos sea el "intentar molestar lo menos posible".

Fernández ha cargado contra el "mantra" independentista, según el cual empresas catalanas abandonaron esta comunidad por presiones de determinados poderes políticos.

"Se han ido porque consideraron que Cataluña era un infierno fiscal, porque se ha roto la convivencia y porque no hay seguridad jurídica -tras las leyes desconexión- con las que se deroga el Estatut para crear una especie de protectorado autoritario con Carles Puigdemont al frente (...) Se encontraron con un proceso separatista que las expulsó", ha dicho el candidato, quien ha cifrado en unas 7.000 las empresas que han abandonado Cataluña.

Ante este escenario, Fernández ha abogado por un plan de retorno de las empresas catalanas.

También, propone una batería de medidas como bajar tres puntos el IRPF del tramo autonómico, gravar con cero impuestos a los emprendedores que no están teniendo ingresos o una moratoria en los impuestos municipales vinculados al turismo para fomentar su recuperación.

En el acto han participado también los miembros de la candidatura del PPC Joaquin Gay de Montellà y Carlos Rivadulla, así como el líder del partido en el ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou.

Para Gay de Montellà, ex presidente de la patronal Foment, los independentistas "no quieren el progreso, quieren arrasarlo todo para crear un nuevo Estado", pero ha advertido de que "aunque quieran hundir Cataluña, no lo conseguirán".

Por su parte, Rivadulla ha llamado a "revertir" la "grave" situación de "decadencia y degradación" que vive Cataluña a su juicio por el proceso soberanista. EFE