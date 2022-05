Podemos e IU estudian vías para la coalición y recurrirán a Junta Electoral

(Actualiza la NA7091 con nuevos datos)

Las formaciones que acordaron la coalición andaluza de izquierdas, liderada por IU y Podemos, están estudiando las posibles medidas legales para conseguir inscribirla con los seis integrantes, y se recurrirá ante la Junta Electoral Central la no aceptación de la candidatura completa, que llegó tarde.

Podemos va a recurrir este domingo ante la Junta Electoral Central la decisión que tomó la Junta Electoral de Andalucía el sábado, que no aceptó la solicitud de coalición que les incluía porque se hizo fuera del plazo, han informado a Efe fuentes de la formación morada.

El documento en el que aparecían los seis integrantes de la coalición no fue aceptado, ya que llegó catorce minutos tarde, a pesar de que se había cerrado un acuerdo "in extremis", por lo que oficialmente Podemos no está incluido.

El plazo para recurrir esa decisión ante la Junta Electoral Central acaba esta tarde, ya que eran 24 horas tras la notificación.

Además, fuentes de la coalición han explicado que los servicios jurídicos están estudiando otras vías con plazos más amplios, como es caso del recurso de subsanación a la coalición.

Si no sale adelante ningún recurso, el acuerdo político sí está cerrado y se buscarían mecanismos para llevarlo a cabo.

Por ejemplo, los diputados de Podemos podrían ser incluidos como independientes en las listas, pero conllevaría muchos problemas, como el acceso a la financiación, entre otros.

La coalición que hay registrada oficialmente está compuesta por IU, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz, que se envió en plazo, sin incluir a Podemos ni Alianza Verde, al ver que la documentación de la formación morada no llegaba a tiempo.

La coalición, que cuenta con Inmaculada Nieto (IU) como candidata, tiene un acuerdo cerrado y confía en que se pueda subsanar este problema, del que se acusan mutuamente entre Podemos e IU.