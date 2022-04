Moreno muestra su "respeto" por Olona y cree que lo "pondrá difícil"

El presidente de la Junta de Andalucía, Junama Moreno, ha mostrado este viernes su "máximo respeto" por Macarena Olona, candidata de Vox a las elecciones regionales del 19 de junio, y ha considerado que lo "pondrá difícil" para que el PP "no gobierne en solitario".

En declaraciones a los periodistas, tras visitar la Entidad Local Autónoma de Encinarejo (Córdoba), Moreno ha apuntado que no tiene "prácticamente ninguna" relación con Olona más allá de "un saludo una vez en Ifema", aunque ha reiterado su "máximo respeto" a la decisión de Vox.

"Es una candidata a la que le tengo mucho respeto en términos electorales", ha insistido Moreno, quien cree que lo va a "poner muy difícil" y "especialmente al PP" para que no tenga la "mayoría suficiente" para gobernar.

Moreno ha recordado que el objetivo de cualquier formación política en unas elecciones es "lograr el mayor número de votos posibles" y cree que, con la designación de Olona, Vox "esta poniendo toda la carne en el asador" para que el PP "no pueda gobernar en solitario".

"Competiremos democráticamente para ver quién es capaz de aglutinar una mayoría social", ha retado el presidente andaluz, quien se ha mostrado convencido de que esa opción es la del PP, un proyecto político "moderado, ponderado y equilibrado en el que cabe todo el mundo".

Por otro lado, Moreno ha restado importancia a las encuestas que proyectan al PP por rozando los 50 parlamentarios y cerca de la mayoría absoluta y ha asegurado que no las "tiene en cuenta", ya sean "buenas o malas".

Ha añadido que "quedan 51 días para las elecciones" y "hasta que no se abran las urnas el resultado no se va a saber", si bien tiene "claro" que es "posible gobernar en solitario" y ese es el "gran objetivo", por lo que las encuestas "me animan a seguir trabajando para no depender de nadie".

A su juicio, los ciudadanos "no quieren polarización", sino "gobiernos eficaces, equilibrados y moderados", por lo que cree que ahora mismo la "opción mayoritaria de los andaluces es la opción que representa el PP en Andalucía".

Finalmente, ha estimado "muy difícil" llegar a un entendimiento con el PSOE ya que "es el viejo PSOE" y ahora mismo no tiene "muchas esperanzas" en poder acordar con los socialistas. EFE

lor/fs/bal

(foto) (vídeo)