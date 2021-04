Monasterio: Vox puede captar a votantes de Cs y de izquierda "traicionados"

Marta Moreno

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, confía en "captar" en las elecciones del 4 de mayo al votante de Ciudadanos que se siente "defraudado" y "traicionado", e incluso al de la izquierda que asegura que está viendo en Vox "la respuesta a su realidad".

En una entrevista con Efe, Monasterio dice que "Ciudadanos es un partido que ha defraudado a sus votantes", que "habían votado con ilusión y dieron su voto para hacer exactamente lo contrario" de lo que ha hecho la formación naranja, por lo que cree que buscarán cobijo en otras opciones.

"Vox puede captar ese voto, en Cataluña lo hicimos y en Madrid también lo podemos hacer", asegura.

En su afán por conseguir el mayor número de apoyos posibles en las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, la candidata de Vox apunta también a votantes de izquierda que se han sentido "traicionados" y "engañados" por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por el exvicepresidente y actual candidato de Podemos a las elecciones, Pablo Iglesias.

Monasterio sostiene que ambos "han dejado atrás" a los ciudadanos durante la crisis del coronavirus, razón por la que "muchos votantes" de PSOE y Podemos "están mirando a Vox".

En su opinión, hay un voto de la izquierda que ve en Vox "la respuesta a su realidad" y añade que por eso en las anteriores elecciones de 2019 el llamado cinturón rojo de Madrid (municipios que tradicionalmente votaban al PSOE) se fue "convirtiendo en el cinturón verde".

"Nosotros vamos a ir a los barrios a decir: no os vamos a engañar, puede que no estéis de acuerdo al cien por cien con todo lo que decimos, pero confiad en nosotros porque vamos a dar respuestas a vuestros problemas reales", asevera.

Aunque Monasterio aún no desvela cuál será el lema de su campaña, adelanta que su partido va a hablar de la seguridad en los barrios, la okupación, el empleo, el futuro de los jóvenes o "qué hacer con la inmigración ilegal".

"Si eres un inmigrante que acabas de cruzar la valla de Melilla te alojan en un hotel, te dan tarjeta sanitaria y te protegen. Nosotros lo que queremos es proteger a los españoles, a los madrileños, que han trabajado duro y han luchado por lo que tienen y quieren conservar", señala.

Estos temas son los "ejes fundamentales" que el partido lleva defendiendo estos años, afirma Monasterio, que ve necesaria una reducción de impuestos "inmediata" y no dentro de unos años, y priorizar los recursos en la "sanidad, la educación y la emergencia social" y no en el "gasto político ineficaz".

Al respecto, asegura que en el caso de ganar las elecciones, Vox reduciría de forma "drástica" las Consejerías -"no va a haber 13, habrá 7"- y también reduciría "a la mitad" los diputados de la Asamblea de Madrid.

Ante la posibilidad de que la presidenta Isabel Díaz Ayuso sea reelegida pero necesite a Vox para gobernar, Monasterio no confirma si la apoyarían de manera externa con sus votos en la Asamblea, como en la investidura de 2019 o si en esta ocasión pedirían entrar en el Ejecutivo.

Lo que tiene "clarísimo" la candidata de Vox es que su grupo no va a dejar entrar "a la izquierda en el Gobierno de la Comunidad de Madrid", y ese será "su empeño".

No da credibilidad a los sondeos que dicen que muchos votantes de Vox prefieren a Ayuso, y ve diferenciado su proyecto del de los populares, ya que el suyo "está comprometido con las ideas y el PP no defiende las ideas igual que Vox".

"No oirá al PP hablar sobre los 'menas' (menores extranjeros no acompañados), no ha sido capaz de resolver la okupación en Madrid, no hemos visto que redujeran las Consejerías ni el gasto político, no hemos visto que bajen los impuestos cuando podían haberlos bajado ya", denuncia.

En la legislatura que está a punto de finalizar, Monasterio asegura que Vox ha sido "el contrapeso" para que Ciudadanos "no cerrara Madrid" y "para que la actividad se mantuviera abierta" durante la pandemia.

"Gracias a que Vox estaba haciendo oposición en la Comunidad de Madrid, Ayuso se atrevió a tomar esas medidas", dice la candidata en alusión a la presidenta madrileña, que decretó el adelanto electoral tras romper con su socio de Gobierno de Ciudadanos y ahora será la rival más directa de Monasterio en las próximas elecciones.