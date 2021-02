Los candidatos del 14F recrudecen sus reproches en un bronco debate en TV3

Los nueve principales candidatos en las elecciones del 14F han recrudecido este martes su intercambio de reproches de esta campaña en un bronco debate electoral en TV3.

En el debate, moderado por el director de TV3, Vicent Sanchis, han participado Carlos Carrizosa (Cs), Laura Borràs (JxCat), Pere Aragonès (ERC), Salvador Illa (PSC), Jéssica Albiach (En Comú Podem), Dolors Sabater (CUP), Alejandro Fernández (PPC), Àngels Chacón (PDeCAT) e Ignacio Garriga (Vox).

En el primer bloque, sobre la gestión de la pandemia de covid, Borràs ha comenzado con un anuncio: "Puedo avanzar que la persona que ocupará la conselleria de Salud si yo soy presidenta será el doctor Josep Maria Argimon".

Illa, por su parte, ha destacado que si puede formar Govern situará a profesionales de los servicios públicos al frente de las áreas más sensibles y ha recordado que su consellera de Salud sería la doctora Olga Pané, actual gerente del Parc Salut Mar.

Aragonès, por su parte, ha planteado que si gana las elecciones y consigue aliados para ser investido, reclamará que el acuerdo de investidura vaya "vinculado" a un acuerdo de presupuestos, para "no perder ni un segundo" desde el inicio de la nueva legislatura.

A lo largo del debate se han sucedido los enfrentamientos cruzados entre candidatos, que han convertido las cerca de tres horas de programa en un todos contra todos, con numerosos puntos de tensión, protagonizados en diversas ocasiones por el candidato de Vox, que ha reiterado en diversas ocasiones su intención de "cerrar" TV3.

"Pues no para de venir a TV3", le ha espetado el candidato del PPC.

Tanto Fernández como Carrizosa han cargado contra el "populismo" de Garriga, que ha replicado: "Si decir que la negligente gestión del separatismo y de la izquierda ha causado la muerte a miles de compatriotas es ser populista, pues soy populista".

En el inicio, Sabater ha reprochado a JxCat y a ERC la actuación de los Mossos esta noche durante una "desokupación" de una vivienda en el barrio Gótico de Barcelona.

Chacón ha buscado siempre que ha podido el cuerpo a cuerpo con sus competidores por el voto independentista: ha arremetido contra la CUP por defender la "okupación ilegal" de viviendas y ha reprochado a Quim Torra que obligara a elegir entre "vida y economía".

Albiach ha confrontado su modelo con Borràs y con Aragonès, a quien ha intentado poner en contradicción por su alianza con JxCat, que lleva en sus listas, ha dicho, a personas que consideran "colonos poco cualificados" a los nacidos fuera de Cataluña como ella.

Illa ha defendido "pasar página" del procés y abrir una "página nueva presidida por el respeto" y por el "diálogo dentro de la ley", por lo que Aragonès lo ha acusado de querer una "amnesia" en el país para "volver a una Cataluña que ya está superada".

Cuando Garriga ha llamado a restablecer "el orden y la ley" en Cataluña, Illa le ha contestado que "no va a restablecer nada" porque en Cataluña ya hay "ley y orden".

Presionado por Aragonès, Illa ha reiterado que "ni por activa ni por pasiva ni por perifrástica" piensa ser president con los votos de Vox, mientras que Chacón ha asegurado que no dará su apoyo para investir al candidato del PSC.

Al abrir el último bloque del debate, sobre pactos, Borràs ha reclamado a Aragonès que "diga si aceptará los votos del PSC y del 155 para formar Govern", en el único duelo entre JxCat y ERC.

Aragonès ha descartado un nuevo tripartito, ha recordado que JxCat gobierna con el PSC en la Diputación de Barcelona y ha añadido: "Nuestro modelo no es ir a hacer reproches al resto de independentistas, yo nunca me he equivocado de adversario".

Carrizosa ha cerrado el debate con una última intervención, en la que ha hecho un llamamiento al votante no independentista a acudir a las urnas para evitar dejar el Govern en manos del "separatismo".