Lastra: El PP no hace oposición, socava la democracia

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha acusado este miércoles al PP de "no hacer oposición" al Gobierno de España, sino de "socavar las instituciones y la propia democracia".

Lastra ha participado en Vitoria en un mitin para apoyar a la candidata del PSE a lehendakari, Idoia Mendia, en el que ha apostado por la llegada de la secretaria general de los socialistas vascos a Ajuria Enea y ha defendido el trabajo de Pedro Sánchez en el Gobierno de España, con una derecha que "lo único que hace cuando hay un gobierno progresista es poner palos en las ruedas y salir a manifestarse contra cada decisión que toma".

La vicesecretaria general del PSOE se ha referido a unas manifestaciones en San Sebastián del presidente del PP, Pablo Casado, en las que afirmaba que concibe la política en positivo y que son moderados, y ha acusado a los populares de "no hacer oposición".

Lastra ha criticado que socaven las instituciones no solo en España sino también en Europa, como cuando el PP "se alía con sus socios europeos para pedir que sean más duras las condiciones para España de los fondos" para la reconstrucción tras la pandemia.

Ha denunciado que esta posición puede poner en riesgo 140.000 millones de euros para la salida de la crisis sanitaria y social de España.

"A Casado hay que decirle que las dudas que hoy está planteando en Europa mañana pueden ser las deudas que tengamos que pagar los españoles", ha apuntado Lastra quien ha afirmado que el PP "solo tiene una propuesta para España: atacar al Gobierno".

Ha concluido que hay dos maneras de hacer política, "la de quienes entienden las instituciones como un lugar para confrontar, como hace la derecha, y la de quienes las entienden como un lugar para construir y unir".

Por su parte, la candidata a lehendakari por el PSE, Idoia Mendia, ha pedido la concentración de "todo el voto progresista de Euskadi" en su partido porque es "la única izquierda fiable y la única que sabe gobernar".

Ha insistido en que el domingo hace falta "un voto masivo de los progresistas de Euskadi" al PSE, porque "no es igual que los nacionalistas sumen o no para hacer políticas solo para nacionalistas" o que en el Gobierno Vasco haya o no políticas de izquierda.

Se ha referido a la posibilidad de que Vox consiga un escaño por Álava y ha advertido de que "las ideas y los proyectos" de la formación de extrema derecha "ya tienen garantizado estar" en la Cámara de Vitoria, "de la mano del PP".

Mendia ha alertado de que en las elecciones del domingo, tanto en Euskadi como en Galicia, "se está jugando un proyecto de reconstrucción social y de progreso para todos, el que hará un país mejor". EFE

