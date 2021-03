Gabilondo tienta a los votantes de Cs: el desempate está en sus manos

Ángel Gabilondo, ha advertido de que en la región ahora mismo hay un "empate a votos" entre conservadores y progresistas, y en ese tablero "es decisivo saber que el desempate está en manos de los votantes de Cs".

En declaraciones en Fuenlabrada antes de intervenir ante el Comité Regional de Juventudes Socialistas Gabilondo ha pedido a todos ser "conscientes de la experiencia de 2019", año en el que los socialistas ganaron las elecciones en la Comunidad pero Cs "optó por un Gobierno del PP con el apoyo de Vox".

"Y eso nos ha conducido a esta situación de ingobernabilidad y de elecciones irresponsables", tras dos años de legislatura de "desgobierno, parálisis y distracción", en los que no se ha aprobado ningún presupuesto, Madrid está "sin los fondos europeos" y "sin legislación".

Ante esta situación el candidato socialista ha dicho que no apela al voto de unos y otros "sin más", sino al voto de "todos los que quieren cambiar la situación en Madrid, a los que no quieren un gobierno conservador condicionado por Vox", y para ello es necesario sumar todas las fuerzas progresistas. "No estamos sumando diputados, estamos sumando ciudadanía".

"Nosotros somos un proyecto progresista que quiere construir un Gobierno serio, alejándose de extremismos y radicalismos", ha seguido diciendo, con personas "solventes y valiosas" para sacar a Madrid de esta "situación insostenible". EFE