Feijóo ve "muy difícil" pero "no imposible" lograr el 23J mayoría que evite bloqueo de Vox

El candidato del PP a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este viernes en la importancia de lograr los votos suficientes el 23J para evitar posibles "bloqueos" del PSOE y de Vox, un objetivo que hace un año consideraba "muy complejo" y que ahora ve "muy difícil pero no imposible".

"Mi modelo es tener los votos suficientes para gobernar en solitario y creo que hay una posibilidad", ha asegurado Feijóo en una entrevista en Ondacero, en la que ha dejado claro que la "única garantía para que no haya bloqueos es votar al PP".

Respecto a sus polémicas insinuaciones sobre el voto por correo y su "amistad" con dos sindicalistas de Correos, el líder del PP ha respondido con el dato de que hay más de un millón de votos aún sin repartir y que si dos representantes sindicales lo expresan públicamente "la culpa no es de Feijóo" y no existe ninguna "confabulación".

"La dirección de Correos, en mi opinión, es incompetente.Y desde luego, si dependiese de mí, estaría cesada hace mucho tiempo", ha aseverado el candidato del PP antes de apostillar: "Este millón de personas que están esperando su voto no es una confabulación de un sindicato, vamos a hablar un poco en serio, porque sería lamentable que se queden tan solo 500 personas sin poder votar y estamos hablando ahora de un millón".

Preguntado en materia de Justicia, el presidente del PP ha avanzado que "hay algún nombre de mucho prestigio" como posible Fiscal General del Estado y que esa persona, en cualquier caso, "no tendrá absolutamente nada que ver con el PP".

Similar compromiso ha adquirido en su programa con respecto a las designaciones de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, donde ha defendido que ninguna persona que haya tenido un cargo en los últimos cinco años puede formar parte de estas instituciones.

"Debe haber una garantía y un ropaje de independencia, al menos durante un lustro, durante 5 años para formar parte del Tribunal Constitucional", ha insistido antes de prometer también que si cuenta con algún ministro que sea juez, este volverá después a quedar a disposición del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde tenga su plaza y no podrá volver a dictar sentencias al menos hasta que pasen dos años.

Y en referencia al "colapso" de la Justicia, Feijóo ha prometido sacar 250 plazas de jueces y magistrados cada año hasta un total de 1.000 plazas con el objetivo de "desbloquear" los asuntos pendientes judiciales de carácter social y económico de mayor trascendencia.

Sobre la memoria democrática, ha respondido que "no va a vivir del franquismo porque España no vive de eso" y ha afirmado que la Ley de Memoria Democrática "no será la que marque Bildu".