EHBildu dice a Urkullu que "ante el fascismo no vale ser equidistante"

La candidata a lehendakari de EHBildu, Maddalen Iriarte, ha criticado "la equidistancia de Urkullu entre el fascismo y el antifascismo", por la reacción del lehendakari al condenar el ataque durante un mitin de Vox en el que resultó herida anoche en Sestao la diputada Rocío de Meer.

En un acto electoral en Lekeitio, la candidata de EHBildu ha mostrado su sorpresa por la reacción de Urkullu, y ha alertado: "En este país tampoco estamos a salvo del auge del fascismo".

"No podemos despistarnos y hay cosas que debemos tener claras: ante quienes bombardearon Guernika no vale la tolerancia, ante quienes nos arrebataron todos nuestros derechos como ciudadanos y como pueblo, no vale el ser equidistante", ha subrayado.

La candidata ha defendido que "el mejor voto para parar al fascismo y la equidistancia es EH Bildu y la mejor respuesta que se le puede dar al fascismo es dejarles el casillero a cero".

Para Iriarte, solo con una EH Bildu fuerte podrá conseguir el País Vasco las "herramientas soberanas" que necesita "para avanzar como pueblo y para construir una sociedad fundamentada en la justicia social".

En ese camino, ha lamentado que "ni el PNV ni Urkullu son de fiar, tal y como ellos mismos se han encargado de dejar claro en estos últimos años".

"En 2012 Urkullu prometió una consulta sobre el nuevo estatus, pero se le olvidó en el camino; luego llegaron las autonómicas del 2016 y prometió un nuevo estatus con derecho a decidir, pero cuando llegamos a un acuerdo histórico entre EH Bildu y PNV para un nuevo estatus fundamentado en una relación de igual a igual con el Estado español, fue el propio Urkullu el que tiró el acuerdo por la borda porque no le gustaba, porque nunca le ha gustado, porque no tiene palabra".

Ahora, ha agregado Iriarte, en las promesas de Urkullu también se encuentra el autogobierno: "Otra vez, pero ¿de qué autogobierno habla Urkullu? ¿Del que al inicio de la pandemia Sáánchez fulminó en un minuto de reunión? Ahí es cuando vimos a Urkullu dando tumbos, como un boxeador noqueado", ha apostillado.