Delegado en Galicia: las competencias para aplazar elecciones son de la Xunta

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha recordado este lunes que la Xunta de Galicia es la que tiene todas las competencias para decidir sobre las elecciones a raíz del rebrote de A Mariña una vez que varios partidos han pedido su aplazamiento, de manera que la decisión -ha dicho- le corresponde a Núñez Feijóo y el Gobierno central está a su disposición.

No me corresponde a mí y sería inadecuado que hiciese alguna valoración de esta posibilidad: esto depende del presidente de la Xunta, que es quien debe hacer lo que considere oportuno para defender la salud no sólo en A Mariña, sino en toda Galicia, ha apuntado Losada en declaraciones a la prensa tras un acto junto a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En todo caso, el delegado del Gobierno ha llamado a no tirar por la borda lo alcanzado, toda vez que el virus sigue ahí y hay que tener la mayor de las prevenciones, por lo que ha pedido a la sociedad gallega que se proteja, use mascarillas y guarde las distancias de seguridad.

El Gobierno y esta Delegación están a disposición de las órdenes de Núñez Feijóo para llevar a cabo las acciones que necesite para cumplir lo que él decida, ya que desde que ha decaído el estado de alarma las competencias absolutas son de la comunidad autónoma, ha proseguido.

De este modo, Losada, quien ha hablado este lunes con el conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña, ha trasladado su total lealtad y cooperación al Ejecutivo autonómico, que puede determinar qué hacer con el tiempo de confinamiento o las elecciones autonómicas.EFE

