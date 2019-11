Carmena pide "cuidar la democracia" para no perder conquistas sociales

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha llamado este viernes a los votantes a "cuidar la democracia" en un momento en el que "los valores morales de la sociedad civil" superan a los de la clase política, y en el que se pueden "perder" las conquistas sociales.

"Tenemos que ser conscientes de que lo que nos relaciona los unos con los otros, lo que hace posible que la vida individual de cada uno tenga sentido, es la democracia", ha dicho la exjueza en el acto de cierre de campaña de Más País, celebrado ante 1.000 personas en el Pabellón Satélite de Madrid Arena.

Con la presencia de Carolina Bescansa, Mónica Oltra, Joan Baldoví, Carmelo Asensio, Inés Sabanés y Mónica García, Carmena ha arropado a Errejón en la recta final de una campaña "oficialmente corta".

"Yo diría que menos mal que ha sido corta, porque la verdad es que ha sido absolutamente horrorosa", ha reconocido la cabeza de lista de Más Madrid en las elecciones municipales del 26 de mayo.

Ha recordado que un mes antes, en las generales del 28 de abril, quedó "demostrado que había más españoles progresistas que conservadores o reaccionarios".

"Éramos más. ¿Cómo puede ser posible que siendo más no fuéramos capaces de construir un Gobierno?, se ha preguntado la exjueza, mientras ha lamentado la falta de autocrítica de los líderes de las fuerzas progresistas.

También ha pedido "superar las siglas" en política, al tiempo que ha alabado el papel de Irene Montero (Unidas Podemos) en el debate que mantuvo el jueves en La Sexta con María Jesús Montero (PSOE), Ana Pastor (PP), Inés Arrimadas (Ciudadanos) y Rocío Monasterio (Vox).

Ha criticado al partido de Santiago Abascal por su ideario de extrema derecha y ha afirmado que el momento actual "de verdad puede acabar siendo el principio de un nuevo fascismo, de una situación en la que podamos volver a perder lo que hemos conseguido".

"Esto no lo podemos tolerar, no lo podemos permitir. No puede ser que dejemos desmembrar este mundo, esta democracia, este desarrollo que conseguimos una generación que fuimos capaces de acabar con una dictadura", ha apostillado la exregidora de Madrid, quien ha apelado a la juventud a que no abandone su "responsabilidad" y que "no se deje engañar por algo que acaba siendo más una operación de marketing que una democracia".