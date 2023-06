El cara a cara entre Sánchez y Feijóo sigue en el aire con acusaciones cruzadas PSOE-PP

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo sigue en el aire y con acusaciones cruzadas: el PP se queja de que el PSOE haya declinado reunirse este lunes para negociar posibilidades, mientras que los socialistas emplazan a los populares a contestar primero a los medios que han ofrecido debates.

"Queremos emplazar al PP a que aclare y nos diga si quiere o no participar en los distintos debates a los que nos han invitado los cuatro grandes medios de comunicación. Es muy sencillo, casi me atrevería a decir que es el primer episodio de Barrio Sésamo: o sí o no. O quiere participar o no quiere participar en los debates a los que nos han invitado", ha dicho a la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría.

En declaraciones a los medios en Ferraz tras una reunión del Comité Electoral del PSOE, Alegría ha comentado que el PSOE ha dicho que sí a todos estos debates previos a las elecciones generales del 23 de julio, mientras que "por parte del PP solo hemos escuchado evasivas, excusas de mal pagador" y "siguen sin aclarar a los ciudadanos si quieren participar".

En su opinión, es "muy difícil" que el PP acepte "sentarse en un debate para contrastar ideas, programas y distintas propuestas", ya que asegura que su único proyecto consiste en "derogar todo lo construido" por el Gobierno de Sánchez.

Por su parte, fuentes del PP señalan que el PSOE les contactó el jueves para declinar su emplazamiento a que los equipos de ambos partidos se viesen este lunes y aseguran que desde entonces no han mantenido nuevos contactos.

Los populares rechazan el argumento de que es el PP el que tiene que contestar a las ofertas de los grupos de comunicación y defienden que "los debates se pactan entre los partidos".

El PP mantiene así el ofrecimiento de hacer dos debates. Uno con formato bien de cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, o bien debate a tres incluyendo a Yolanda Díaz; y otro a siete en el que a los principales partidos -PP, PSOE, Vox y Sumar- se uniesen ERC, PNV y EH Bildu.

Fuentes de la Ejecutiva Federal del PSOE comentan que si finalmente el PP acepta un debate pero sin Feijóo, tampoco iría Sánchez y buscarían a otro representante socialista que ocupara su lugar.

No obstante, las mismas fuentes subrayan que están dispuestos a debatir con Feijóo aunque sea una única vez y reconocen que para el PSOE lo ideal sería que el cara a cara tuviera lugar "cuanto más tarde mejor", ya que en la última semana de campaña electoral es cuando la mayoría de los ciudadanos suelen decidir su voto.