Borràs plantea un Govern de suma aunque "mejor en solitario que desunido"

La candidata de Junts a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, ha afirmado que su idea, en caso de victoria el 14F, es invitar al Govern a los otros partidos independentistas, aunque ha apuntado que "mejor en solitario que desunido", pues no se pueden repetir "errores del pasado".

En una rueda de prensa telemática organizada por la Agència Catalana de Notícies (ACN), Borràs ha defendido también este martes que tanto una mayoría absoluta de votos como si lo fuera solo de escaños "les compromete" a la hora de avanzar en su hoja de ruta soberanista, que plantea activar la declaración de independencia de 2017 si no se logra un referéndum pactado.

La candidata de Junts ha replicado asimismo al aspirante de ERC, Pere Aragonès, quien no descartó gobernar en solitario si gana las elecciones el próximo domingo.

Borràs ha ironizado que la "vía amplia" que propugna ERC para llegar a la independencia parece "cada vez más estrecha" y ha dicho que la de Junts es la "vía catalana", que es "gobernar sin fallar a la gente y con la fuerza de sus votos"

Ha señalado que su objetivo el próximo domingo es "ganar bien", con "suficiente distancia" respecto al segundo, para poder liderar el próximo Govern.

Y llegado este caso, su idea es "invitar a todos los partidos independentistas a formar parte" del ejecutivo, a los que pediría ser "escrupulosamente obedientes con el mandato de las urnas".

Aunque ha puntualizado que, si este gobierno no goza de unidad, "mejor en solitario que desunido", pues no hay que "repetir errores" de la pasada legislatura en el Govern de JxCat y ERC.

Ha enfatizado en ente sentido que quiere un gobierno "fuerte cohesionado, unido y claramente independentista", y ha insistido que su posición es "muy clara": "No pactaremos con los partidos del 155 -PSC, Ciudadanos y PPC- ni aceptaremos sus votos".

Borràs ha defendido que la hoja de ruta de Junts hacia la independencia, que plantea activar la declaración de independencia de 2017 si no se logra pactar un referéndum con el Estado, no es un planteamiento "temerario" ni "independentismo mágico", pues es tan "real como el 1-O", y en cambio lo "trágico es el pactismo" que, a su juicio, no deja avanzar hacia la secesión.

Preguntado por si emprenderán su hoja de ruta si logran el 50% de escaños pero no de votos, Borràs ha afirmado que esa hipotética mayoría absoluta "nos compromete" y "nos interpela", sin más concreción.

"Cuando hablamos que el 50% de escaños nos compromete es porque estamos comprometidos con las mayorías, y la de escaños nos interpela, pero una mayoría absoluta de votos representaría un hito que en términos democráticos tendría que ser relevante", ha afirmado la candidata.

En todo caso, ha alertado de que "el Estado en democracia va justo y en matemática democrática todavía más", por lo que ha augurado que, en caso de mayoría absoluta de votos del soberanismo, dirá que "no basta con la mitad mas uno". EFE