Ayuso acusa al PSOE de intentar boicotear el Dos de Mayo: "Seremos ejemplo"

La candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este viernes que el PSOE está tratando de impedir el acto institucional del Dos de Mayo y ha asegurado que dará un "ejemplo" de cómo usar las instituciones correctamente y no como "una república bananera" como, según ha dicho, hace Pedro Sánchez con España.

El PSOE ha pedido a la Junta Electoral que impida el discurso de Ayuso en el acto institucional del Dos de Mayo ante el temor de que lo utilice de manera electoralista, después de que este organismo la expedientara por hacer propaganda en dos convocatorias del Gobierno regional.

"Pretenden que la presidenta de la Comunidad no participe en una fiesta que desde 1808 dice que los españoles cuando nos levantamos para defender nuestra unidad, nuestra libertad somos imparables", ha aseverado Ayuso en un mitin en Móstoles, acompañada por el exdirigente de Cs Toni Cantó ante más de medio millar de personas, muchos congregados alrededor del recinto perimetrado del acto electoral..

"Vamos a ser ejemplo de la utilización correcta de las instituciones y no la mezcla de las instituciones y el partido como si estuviéramos en una república bananera, que es como está tratando el presidente del Gobierno a nuestro país", ha sostenido.

Ante su defensa a ultranza de la "libertad" de la capital, Ayuso ha rechazado que exista "nacionalismo madrileño" pero sí ha asegurado que "Madrid no se toca y los bolsillos de los madrileños no se tocan".

"Ya lo dije una vez y lo diré todas las veces que haga falta: voy a ser la peor pesadilla del que venga a subir los impuestos a los madrileños para contentar a otros políticos que son incapaces de crear puestos de trabajo para sus ciudadanos", ha dicho.

"No van a tocar los colegios, la concertada, la Educación Especial, no van a tocar la libertad de Madrid. Si quieren copien el modelo, pero el modelo de Madrid no se toca", ha zanjado, entre vítores de los asistentes. EFE