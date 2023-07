Alegría e Iceta se muestran en contra de la "censura y uniformidad" que defienden PP y Vox

La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Zaragoza y ministra de Educación, Pilar Alegría, y el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, se han mostrado en contra de la censura y la uniformidad que defienden el PP y Vox en un acto celebrado esta tarde en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza con agentes y trabajadores del sector cultural.

Iceta ha explicado que hoy se había comprado en la capital aragonesa un libro de Thomas Mann porque "igual la próxima vez está prohibido" en alusión al riesgo de involución al que pueden conducir las políticas de los populares en conjunto con Vox.

En este sentido ha asegurado que "siempre" va a estar contra la censura, la cancelación de obras de teatro, lo políticamente correcto y el dirigismo, porque las fuerzas de la derecha "no tienen medida".

"La cultura incomoda porque es crítica. Necesitamos que los artistas nos critiquen para que nos digan lo que no va bien", ha defendido Iceta quien en un balance de sus dos años al frente del Ministerio está "contento pero no satisfecho porque se ha avanzado mucho pero no se acaba nunca".

"Si Vox no tuviera el barniz que le da el PP no podría hacer daño. El problema no es Vox, es el PP que no es capaz de poner en vereda planteamientos que no comparte", ha afirmado.

"Somos conscientes de que la labor no ha acabado y merece la pena proseguirla", ha afirmado.

Alegría e Iceta han reiterado el compromiso del PSOE de invertir un 1,5 % de los PGE en políticas culturales, en las que el ministro del ramo ha defendido que "se ha hecho mucho, se ha hecho bien pero queda mucho por hacer".

Pilar Alegría también ha defendido la libertad de expresión y de creación como elementos fundamentales en una democracia en un sector que ha recordado que lo componen 700.000 personas y supone aproximadamente el 3,5 % del PIB, porque "hablar de cultura -ha dicho- permite la emancipación intelectual de las personas" en un momento en el que las políticas de ultraderecha suponen "dar grandes pasos hacia atrás de 20, 30 y 50 años".

También se marcan el objetivo de hacer posible un pacto de Estado por la Cultura, así como ensanchar el Estatuto del Artista para mejorar las condiciones de los trabajadores de la cultura.

Iceta ha incidido en que a ese Estatuto se deberán sumar mecanismos que permitan a los autónomos culturales un nivel de cotizaciones asequible, con unas prestaciones dignas, atendiendo a una actividad caracterizada por la intermitencia y la irregularidad de los ingresos.

Además, ha destacado dos medidas cruciales relacionadas con la educación, como las nuevas titulaciones en FP y el Proyecto de Ley de Enseñanzas Artísticas. Ambos han destacado también la necesidad de seguir ampliando ayudas a los programas de desarrollo de proyectos culturales en el entorno rural o el plan de fomento de la lectura.

También ha defendido su apuesta por la descentralización de la Cultura y de los Museos Nacionales y que "ejerzan su función de tales cediendo sus obras" y como ejemplo de descentralización ha recordado que en la Edad Media si se firmó el histórico Compromiso de Caspe fue porque antes hubo el acuerdo de la Concordia de Alcañiz, mientras que en la ultraderecha "quieren ir tan atrás que quieren ir a Atapuerca".