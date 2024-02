Abascal pide en Vigo el voto de la abstención y dice que al PP "no se le puede dejar solo"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este jueves el voto de los gallegos que se abstuvieron en las últimas elecciones autonómicas, el 51 %, y ha dicho que al PP, para el que ha tenido duras críticas, "no se le puede dejar solo" ni en los gobiernos ni en los debates.

Abascal ha participado en un acto electoral en Vigo (Pontevedra), donde ha acompañado al candidato de su partido a la Presidencia de la Xunta, Álvaro Díaz-Mella.

"Venimos a dirigirnos a todos los gallegos, los que votaron al PP y se sienten decepcionados, a muchos que votaron a la izquierda y el separatismo y hoy están desencantados, y por supuesto a la Galicia mayoritaria, que no está en el Parlamento porque el 51 % de los gallegos se abstuvo. El mayor partido de Galicia es la abstención. Gobierna el desencanto", ha indicado.

Abascal ha afirmado que cree entender "por qué la mayor parte de los gallegos decidieron no votar" en las elecciones de 2020: "Esa gente que no vota piensa que todos somos iguales. Vox ha empezado a demostrar que no es verdad", ha asegurado.

Además, ha sostenido que a los del PP "no se les puede dejar solos, ni en los debates ni en los gobiernos, porque la querencia es gobernar para la izquierda y para caer bien a los nacionalistas".

"Nosotros hemos venido para gobernar a los españoles que están hartos de los debates políticos, que quieren que se defienda la unidad nacional", ha expuesto.

El líder de Vox se ha declarado "gallego de sentimiento, sangre y corazón" al tiempo que se ha erigido en la voz, por ejemplo, de los "españoles preocupados por el auge del separatismo".

Del PP ha insistido que "tiene más preocupación en hacer desaparecer a Vox que en derrotar al socialismo y el nacionalismo" y ha dicho que es porque les "tienen miedo y muy mala conciencia".

A quienes, según él, los acusan de que "Vox es una pinza con el PSOE" les ha trasladado que él piensa que el socialismo "es la ideología más criminal de la historia de la humanidad" y el PSOE, una "calamidad".

Abascal ha recordado que "cuando (Alberto Núñez) Feijóo votaba a Felipe González", a principios de los 80, él iba con su padre a escuchar los mítines de Manuel Fraga.

De Feijóo ha afirmado que "es una estafa autoproclamarse líder de la oposición y hacerlo a media jornada" y repartirse "las comisiones con el Partido Socialista".

Por su parte, el candidato de Vox a la Xunta, Álvaro Díaz-Mella, ha comentado que la cita electoral del próximo domingo puede "marcar un verdadero cambio de rumbo" en Galicia; ha tildado de "separatista" al BNG y ha dicho que el PP "no es alternativa" porque "todos son lo mismo".