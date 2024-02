Abascal pide acabar "con la anomalía" en Galicia y que Vox esté en su Parlamento

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este viernes a sus simpatizantes el apoyo para "tratar de terminar" este 18 de febrero con una "anomalía" en Galicia, y es la de que su formación no esté en su Parlamento, tras recordar que es el único de España en el que Vox "no ha conseguido entrar".

En declaraciones a los medios de comunicación, ha considerado "absolutamente urgente" el apoyo masivo tras asegurar que en estas elecciones están en juego dos modelos: "Un PP en libertad que se dedica a hacer socialismo y un PP en libertad vigilada por Vox que empieza a hacer cosas importantes y que empieza a responder a lo que demanda una mayoría de españoles".

"Cuando el PP está en libertad absoluta, gobierna con mayoría total", ha manifestado, pero, en cambio, "cuando el PP está en libertad vigilada por Vox hace lo que tiene que hacer: derogar leyes autonómicas de memoria histórica, como ha hecho en Aragón, empezar a combatir la agenda 20-30 o combatir la despoblación", ha resumido.

Preguntado por qué la formación verde todavía no ha podido obtener representación en Galicia, ha opinado que pueden realizarse "análisis de muchos tipos", aunque ha aclarado que eso es precisamente "lo que queremos combatir".

Para el líder nacional, si Vox no gobierna en Galicia es "porque no hemos convencido a los gallegos", ha expuesto, y ha agregado que en todo caso "los demás no nos lo ponen fácil", en referencia a la ausencia de esta formación en los debates.

Abascal ha dicho que la ausencia del partido en los debates es la muestra de que el PP cuando está en solitario "pierde, porque juega en el mismo marco de la izquierda", algo contra lo que "vamos a competir".

"No queremos inflar las expectativas y vivir en la irrealidad, pero creo que Vox tiene una oportunidad en Galicia. Si los 116.000 gallegos que nos votaron en unas elecciones vuelven a hacerlo, Vox estará dentro del Parlamento y muy probablemente será decisivo para una mayoría absoluta". EFE

