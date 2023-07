Abascal llama a una "gigantesca movilización" contra "Pedro Mentiras y Yolanda Puñales"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha abierto este viernes la campaña electoral en la simbólica ciudad de Valladolid, sede del primer gobierno en el que entró su partido, donde ha llamado a una "gigantesca movilización" y a "dejarse la piel" en la campaña para echar a "Pedro Mentiras y Yolanda Puñales"

En una abarrotada plaza de San Pablo, Abascal ha alardeado del seguimiento de los actos de Vox que están llevando a su partido "en volandas por toda España" y reafirmándoles en sus principios.

"Nosotros estábamos en la calle y seguimos en las calles. El otro -en alusión a Pedro Sánchez- estaba en el Falcon y se ha quedado en los platós de televisión", ha señalado y ha advertido de que a Sánchez le va a "salir el tiro por la culata" el próximo 23 de julio.

Entonces, ha asegurado, terminará la legislatura de la "traición, la ruina y la inseguridad".

Ha defendido los acuerdos de gobierno con el PP que se iniciaron en Castilla y León con el popular Alfonso Fernández Mañueco, de quien ha dicho que hizo "bien" a pesar de que muchos de los suyos le pusieron "mala cara" por pactar con Vox.

Según Abascal, no se trata de poner de acuerdo dos siglas, sino de conseguir con la presencia de Vox en los gobiernos que haya un cambio real de las políticas y no ocurran algunas situaciones, como la exclusión de una "violinista" de un puesto de trabajo en Galicia por "no saber gallego".

Tras tildar de "imprudente" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por considerar que ya tiene ganadas las elecciones, se ha referido a la situación en Murcia y le ha acusado de convertir a los murcianos en "conejillos de indias", tras lo que ha insistido en que no cederán "a ningún tipo de chantaje".

"Lo que importa son los intereses del pueblo español en su conjunto y nos presentamos a las elecciones solamente para eso: para defender a la gente", ha advertido.

Abascal ha vuelto a denostar las encuestas, especialmente las del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), a cuyo presidente, Félix Tezanos, ha señalado que habría que "sentarle en el banquillo" por "manipular" los datos.

Y ha criticado también a la candidata de Sumar a la Presidencia, Yolanda Díaz, a la que se ha referido como la "indocumentada socia" de Sánchez, por su promesa de dar 20.000 euros a los jóvenes cuando cumplan 18 años en un nuevo "efecto llamada" a la inmigración.

"Ya están en todas las páginas marroquíes publicando la oferta de los 20.000 euros", ha afirmado, para denunciar después la "alianza de Pedro Mentiras con Yolanda Puñales".

Junto a Abascal, ha estado en Valladolid el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, quien ha animado a los militantes y simpatizantes de Vox a "darlo todo" estos días.

"Quedan dos semanas para echar a un gobierno criminal", ha asegurado García-Gallardo, en la misma plaza de San Pablo donde el 11 de febrero de 2022 cerró la campaña de las elecciones autonómicas que permitieron a Vox formar parte por primera vez de un gobierno.

Un año y medio después, ha destacado, "la siembra ya ha comenzado a dar sus frutos", para quien "la teoría del voto útil claudica cuando se ve lo que se está haciendo en Castilla y León" y ha advertido de que no habrá cambio político en España sin Vox, porque "Feijóo es como Rajoy sin barba".

LA ANÉCDOTA: tras sonar el himno nacional al final del mitin, como ocurre siempre en los actos públicos de Vox, se ha estrenado la canción "Latinos por Abascal", que se anuncia en las redes sociales como el nuevo "hit del verano".

LA AGENDA: la caravana del candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno continuará este sábado en Zaragoza, donde aún se mantienen las negociaciones con el popular Jorge Azcón para formar gobierno y adonde Abascal llega después de la gran granizada que afectó a la ciudad el jueves.