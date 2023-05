Abascal: Si hay mayorías para echar a dirigentes regionales de izquierda, las apoyaremos

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este viernes en Valencia que, frente a la posición del PP, "que dice que sólo gobernará si gana las elecciones", Vox estará dispuesto a apoyar las mayorías "para echar a los dirigentes regionales de izquierda".

"El PP está con la cantinela de concentrar el voto y quizá no recuerda cuando estuvo concentrado en Andalucía. Hasta que no llegó Vox no se expulsó a los socialistas. Igual es más eficaz dejar de tirar piedras contra el propio tejado", ha asegurado Abascal en el mitin de apertura de campaña, celebrado en la plaza del Ayuntamiento de Valencia.

Abascal ha hecho referencia a los incidentes que se han producidO este viernes durante un mitin de Vox en Marinaleda: "Vemos titulares que hablan de disturbios, cuando hemos padecido la violencia y la intimidación inducida por el Gobierno y por quienes ni hablan ni condenan las agresiones permanentes en nuestros actos, pero no daremos un paso atrás".

En clave valenciana, ha asegurado envidiar "el orgullo y el amor simultáneo de los valencianos a su tierra y a España, sin contradicciones", frente a la "amenaza pancatalanista, regada de manera corrupta por otras regiones mientras los políticos miran hacia otro lado".

"Con Vox, Valencia será siempre una región orgullosa, jamás un protectorado o una colonia del separatismo catalán. Nosotros distinguimos entre leales y traidores, estamos hartos de ver cómo se ha premiado sistemáticamente la traición, al que más presionaba o chantajeaba, e incluso al que más mataba, mientras los más leales eran perjudicados con las infraestructuras o la financiación", ha agregado.