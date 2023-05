El matrimonio de un pueblo de Zamora que se enfrenta en las municipales: "Por el bien del pueblo"

Las elecciones siempre dejan multitud de anécdotas y una de ellas se da en la localidad zamorana de Casaseca de Campeán. Allí, marido y mujer se enfrentan en las urnas y tratan de recabar los máximos apoyos posibles en la población. Y es que uno de ellos se presenta como cabeza de lista por la formación Ahora Decide, un partido formado por ex militantes del PSOE, y el otro va en la lista de número 2 por el Partido Popular.

En concreto, María Angeles Quintano se presenta como número 2 del Partido Popular, mientras que su marido Miguel Angel Panero encabeza la lista de Ahora Decide. Este año, con motivo del descenso de población, se han quedado en poco más de 90 vecinos censados, y el pueblo ha perdido dos concejales, teniendo que ser elegidos el 28 de mayo a 3 concejales, en vez de a los 5 de elecciones anteriores.





¿Cómo se lleva el día a día siendo el marido el alcalde y la mujer una concejala de la oposición? ¿Cómo son los plenos? Nos lo cuenta a COPE Zamora María Ángeles Quintano. “Llevamos 16 años así y los Plenos son normales porque todos vamos a una. No hay mucho debate porque vamos a lo que le hace falta al pueblo. Es verdad que a la gente le chocaba al principio, pero ahora ya es anecdótico y mucha gente ni sabe por las siglas que vamos”, explica.





Este tipo de situaciones no hacen sino confirmar lo que todos tenemos claro y es que en los pueblos se vota a las personas más que a las siglas, y eso es lo que prevalece también en este pequeño ayuntamiento de la comarca de Tierra del Vino en el que tras las votaciones se aparcan las diferencias políticas.

“Al final no hay política en sí, es tirar por el bien del pueblo. Ha coincidido que cada uno somos de un partido, pero en casa no hay ninguna cosa rara, la política queda en el Ayuntamiento. Aquí se vota a la persona, no a los partidos y hay que hacer las cosas que le vengan bien al pueblo, independientemente de las siglas”, agrega Quintano.

Por último, reconoce que no hay una rivalidad excesiva a pocos días de que se produzcan los comicios: “Sea él o sea yo no pasa nada. Que salgo yo, perfecto, estamos los dos de acuerdo; y si sale él, lo mismo. Tampco hay mucha rivalidad”, zanja María Ángeles Quintano en declaraciones a COPE Zamora.