La pregunta con la que Junqueras se parte de risa

Oriol Junqueras, el candidato de ERC a las elecciones generales, ha dado una rueda de prensa desde la cárcel de Soto del Real, donde se encuentra recluido en prisión preventiva mientras se celebra el juicio a los líderes del procés, y en el que Junqueras está acusado de delitos tan graves como rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

Una de las preguntas de la rueda de prensa ha hecho especialmente gracia a Junqueras, que no ha podido contener la risa ante lo que le preguntaba el periodista.

El compañero de Junqueras y número dos de la lista de ERC por Barcelona, Gabriel Rufián, ha compartido la pregunta en las redes sociales.

"Una parte del independentismo acusa a Esquerra de hacer autonomismo y de haber abandonado el 1 de octubre", dice el periodista, "no sé qué le dirías a esta gente".

Junqueras empieza a partirse de risa y pregunta a su vez: "¿De verdad? ¿De verdad? ¿Alguien dice eso? Yo no lo sé, eh, porque estoy en la prisión, quiero decir que si alguien dice eso..." Junqueras hace entonces una pausa y el periodista aprovecha para decir: "Bueno, creo que ya queda respondido". Pero el líder de ERC incide: "Me parece increíble, me hace reír y todo...Va, de acuerdo, de acuerdo".

Con este mensaje, ERC demuestra que, a pesar de lo que quieren vender algunos sectores del PSOE, siguen siendo el mismo partido que, hace menos de dos años, trató de eliminar la democracia en Cataluña y de expulsar del sistema a los millones de catalanes que no votan ni a ERC, ni al PDeCat, ni a la CUP.

En esa rueda de prensa, autorizada por la Junta Electoral Central por encontrarnos en plena campaña electoral, Junqueras ha asegurado además que está dispuesto a negociar con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez después de las elecciones para frenar a la extrema derecha, pero que este apoyo no será un cheque en blanco.