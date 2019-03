Dante-Fachín encuentra acomodo y será el cabeza de lista de la escisión de la CUP

Albano Dante-Fachín, que saltó al primer plano mediático tras su sorprendente declaración en el juicio del procés, en el que se definió como precario, causando el estupor del juez Marchena, ha encontrado por fin acomodo en una formación política, algo que andaba buscando desde que fue expulsado de Podemos por su deriva claramente independentista.

No tuvo tanta suerte como otros correligionarios como Joan Josep Nuet y Elisenda Alamany y no logró que lo acogieran en las listas de Esquerra Republicana, pero finalmente parece que puede haber encontrado un lugar en el que paliar su precariedad.

El político catalán será el número uno de la lista del Front Republicà, una coalición independentista liderada por Poble Lliure, una corriente de la CUP que ha decidido presentarse a las elecciones generales después de que la formación votara en contra de presentar una candidatura bajo las siglas CUP.

Así lo anunciaban ellos mismos en su twitter.

�� Presentem els caps de llista de @Front_Republica!

��Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) per #Barcelona.

��Maria Besora (@besora_maria) per #Girona.

��Joel Jové per #Lleida.

��Ferran Reyes (@ferranrego) per #Tarragona.