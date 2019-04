El momento más tenso entre Casado y Sánchez en el Congreso de los Diputados

Consulta el Especial Elecciones COPE aquí

La moción de censura que terminó con el Gobierno de Mariano Rajoy provocó un gran revuelo en el panorama político español. Tras la dimisión de Rajoy, el Partido Popular se vio inmerso en un proceso interno de renovación, que llevó a los populares a un sistema de primarias y por último a un Congreso Nacional celebrado en Madrid en el mes de julio de 2018.

El nuevo líder de los populares era ahora Pablo Casado, y llegó a la presidencia de la calle Génova con un objetivo muy claro: Derrocar el Gobierno de Pedro Sánchez para provocar un adelanto electoral. En esta estrategia política de ‘ataque’ al presidente socialista jugó un papel fundamental el tema de la independencia de Cataluña, lo que provocó un fuerte enfrentamiento dialéctico en la Cámara Baja el pasado mes de octubre.

Casado acusó a Pedro Sánchez de ser “participe y responsable del golpe de Estado ejecutado por los independentistas en esta comunidad autónoma”, algo que no sentó nada bien al actual presidente del Ejecutivo, que advirtió a Pablo Casado de “no hablar más con él si no retiraba esas acusaciones vertidas contra él”.

Por su parte, el ahora candidato popular indicó a Pedro Sánchez que no aceptaría “ni una sola lección” de moderación, democracia y Constitución cuan él se ‘rodea’ de batasunos, independentistas y extrema izquierda”.

