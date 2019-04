Los analistas de 'La Linterna': "Pedro Sánchez, inexplicablemente noqueado y deficiente"

El segundo debate electoral antes de los comicios de este 28 de abril ha cumplido las expectativas y ha dejado muchos titulares entre los tertulianos de “La Linterna”, y en el propio director, Ángel Expósito. El programa especial sobre el debate electoral de Atresmedia se ha desarrollado de la mano de Julio César Herrero, Ignacio Camacho, Fernando Jáuregui y Mayte Alcaraz, como analistas.

Para Fernando Jáuregui, han faltando temas clave. “No tienen soluciones para Cataluña, no se ha hablado de regeneración democrática para nada, el señor Sánchez no habla de los ERE y de política exterior no se ha hablado nada”, ha argumentado el periodista.

Por su parte, Mayte Alcaraz ha comentado la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien a calificado de “inexplicablemente noqueado”. A Rivera y Casado, les ha dado un empate técnico. Y al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, como “políticamente moderado”. Alcaraz ha criticado durante el debate la postura de Sánchez, no queriendo contestar a ninguna de las preguntas de sus contendientes.

Julio César Herrero ha insistido a lo largo de toda la emisión de la incomodidad de la sobreactuación de Albert Rivera. Para Herrero, Rivera interrumpía constantemente y estaba llevando a cabo una estrategia un tanto “marrullera”. Julio César ha calificado la actuación de Sánchez como “deficiente”. “Los otros tres candidatos han entendido que merecía la pena subir un poco la tensión y adaptar un poco la estrategia, y el resultado es ese, algo mucho más dinámico”, ha opinado el periodista.

Por último, Ignacio Camacho ha valorado positivamente la actuación de Pablo Casado. Ha comentado que la mejora respecto al debate de ayer ha sido sustancial. “Casado ha estado bien centrando los temas en los que es fuerte. Unidad de España y economía”, ha argumentado Camacho. También ha realizado un análisis sobre la estructura del debate: “Tengo la sensación de que el cuestionario de los periodistas está sesgado hacia los temas de la izquierda”.