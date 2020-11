Obama alaba la profesionalidad de Biden y pide el voto para los demócratas: "Me hizo mejor presidente"

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ha alabado este martes la profesionalidad del candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, cuando era su 'número dos' y ha asegurado que hacía de él un "mejor presidente".

En un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter, Obama ha recordado que "durante ocho años", Biden era "el último en abandonar la sala cuando tenía que enfrentarse a una decisión difícil".

Así ha transmitido su apoyo al exvicepresidente y ha pedido el voto para los demócratas en el marco de las elecciones que se celebran este martes en el país norteamericano. "Me hizo un mejor presidente. Y hoy tenemos la oportunidad de elegir a Joe y Kamala (Harris) para hacer que nuestro país vuelva a ser mejor", ha señalado.

This Election Day, everything is on the line. Our jobs. Our health care. Whether or not we get this pandemic under control. But here’s the good news: today, you can choose change. You can elect @JoeBiden and @KamalaHarris. Let’s win this thing. pic.twitter.com/rvW2uOknpl