Biden y Trump se acusan mutuamente de recibir dinero de gobiernos extranjeros

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, se acusaron mutuamente de recibir dinero de Gobiernos extranjeros, y que ambos negaron. Trump aprovechó el último cara a cara frente a Biden para acusar a su rival demócrata de haber recibido dinero de Rusia, de haber puesto a su hijo Hunter en una compañía gasística ucraniana y de haber facilitado negocios para sus hermanos en sitios como Irak.

"Joe consiguió 3,5 millones de dólares de Rusia y vinieron de (Vladímir) Putin porque fue muy amigable con el exalcalde de Moscú y fue la esposa del alcalde de Moscú, y usted obtuvo 3,5 millones de dólares", dijo el presidente y candidato republicano a la reelección.

Biden, que negó haber recibido "ni un centavo" de Gobiernos extranjeros, respondió que los negocios de su hijo en Ucrania fueron "éticos". "El tipo que se metió en problemas en Ucrania fue este (Trump), que intentó sobornar al Gobierno ucraniano para que dijera algo negativo sobre mí, lo que no hicieron", dijo Biden respecto al episodio que ocasionó el juicio político contra el presidente.

"No he recibido ni un centavo de ningún Gobierno extranjero en mi vida", agregó el que fuera vicepresidente de Barack Obama entre 2009 y 2017, y recordó que Trump paga más impuestos en el extranjero que en Estados Unidos y que tiene una cuenta bancaria secreta en China.

Trump, sin embargo, alegó que la cuenta estuvo activa entre 2013 y 2015 cuando estaba dedicado a negocios inmobiliarios y también defendió haber "prepagado millones de dólares" en impuestos antes de llegar a la Presidencia, aunque no presentó nada para probarlo. "Yo ya he prepagado millones de dólares en impuestos, nadie me lo había dicho", dijo Trump, al asegurar que fue decisión de sus contables y que apenas fue informado de ello la semana pasada.