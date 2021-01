La presidenta del Congreso, Meritxell Batet (PSC), ha asegurado este domingo que Cataluña ha perdido prestigio tras los últimos años de gobiernos independentistas: "Yo no sé si el mundo nos mira, pero tengo claro que nos ha dejado de admirar".

"Avui, com sempre, el PSC sap que ha de ser la veu de tots per superar els moments difícils del nostre país.



No us defraudarem.



El 14 de febrer hem d'aconseguir que Catalunya torni a enamorar amb en @salvadorilla com a president".