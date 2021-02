Ortega-Smith, tras ser agredido en Vic: "Cataluña me recuerda a los peores momentos del País Vasco"

El secretario General de Vox, Javier Ortega Smith, ha comparado el clima de violencia actual en Cataluña al que sufrió el País Vasco a finales de los años ochenta. En una entrevista este domingo en el programa "Fin de Semana" en COPE, el dirigente de Vox ha contado que su formación "vive con preocupación y lástima" lo que está pasando actualmente en Cataluña después de que los miembros de su partido fueran agredidos este sábado durante un acto en Vic (Barcelona).

"Los vehículos han quedado destrozados. Se los han tenido que llevar la grúa. Tienen los cristales rotos, los puertas abolladas... están completamente destrozados", ha dicho Ortega Smith, recordando que varios energúmenos atacaron los coches y alguno, incluso, se encaramó a ellos. "Hemos dado ánimos al equipo de campaña. Ahora, tenemos que salir a un nuevo acto y sentimos verdadera pena por la tragedia que se vive en Cataluña. No sé cómo han podido llegar a inocular ese odio a gente tan joven. Uno de nuestros compañeros está con la cabeza herida en el hospital, dos chicos fueron pateadas en el suelo, varios diputados nacionales fueron completamente empujados en un puente... Esto hay que contarlo porque no hay libertad en Cataluña. Se ha subvencionado y se ha permitido durante demasiado tiempo esta barbarie", ha explicado.

Vídeo

Ortega Smith ha denunciado también que los Mossos que protegían a los miembros de Vox en el acto de Vic no recibieron la orden de cargar cuando comenzaron a ser agredidos. "Reciben órdenes políticas que no les permiten actuar en muchas ocasiones. Instrucciones políticas desde la Generalidad, puesto que como los que tiran piedras deben ser votantes suyos no les quieren molestar. Les permiten que nos rodeen y que se abalancen sobre nosotros. Los Mossos nos dijeron que hubieran cargado para evitar que nos bloquearan, pero tienen órdenes de contención y de no actuar. Y este fue el error: cuando se envalentonó la gente, se vieron sobrepasados. En mitad de una turba con 500 energúmenos estábamos sin vehículos y la policía no podía ayudarnos", ha explicado.

Pese a las agresiones que llevan sufriendo desde el inicio de la campaña, Ortega-Smith mantiene que Vox recorrerá toda Cataluña para difundir sus ideas políticas. "No hay un sólo pueblo en Cataluña que no tenga el derecho democrático a poder escuchar a un partido. No podemos aceptar que los votantes sientan que les abandonamos. No hemos tenido un solo acto sin que nos hayan insultado o agredido. Para los simpatizantes que quieran acercarse a un acto, es una prueba de heroísmo. ¿Con qué valentía alguien va a coger una papeleta de Vox el 14-F sabiendo que el de al lado puede ser un energúmeno?", se ha preguntado.

El secretario General de Vox ha aprovechado los últimos minutos de entrevista para lanzar un mensaje: "Que sepan todos los catalanes que respetan la ley que nosotros no hemos venido a dar un paso atrás. Nuestros candidatos son catalanes y tienen derecho a defender sus ideas. Seguiremos haciendo actos todos los días".