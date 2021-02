El fenómeno Vox en Cataluña: así han centrado sus discursos en 'territorio hostil'

Una de las grandes incógnitas de estas elecciones catalanas es el papel que va a jugar Vox a partir del día 15 de febrero. Por primera vez, la formación de Santiago Abascal puede entrar precisamente en el territorio donde el debate territorial ha estado más presente en estos últimos años.

Sin embargo, ¿cuál ha sido el papel de Vox en todos estos años? Los expertos en ciencia política y comunicación política coinciden en señalar que su protagonismo ha sido muy residual. Solo a partir de que consiguieran tener voz en parlamentos como en el de Andalucía o grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados se ha visto algún movimiento en el electorado. Así lo reflejan las encuestas.

El perfil del votante de Vox en Cataluña

El profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Cataluña, Toni Rodón, ha analizado las últimas encuestas del Centro de Estudios de Opinión que nos da una buena pista de cómo es y cómo piensa el electorado de Vox en este territorio.

“Vox es una extrema derecha importada. A nivel más militante y local, tienen un problema porque es de aplicación territorial. En Cataluña hay un rechazo a la derecha y más a la extrema derecha. Pero es que además juegan factores coyunturales. Vox se presenta como un partido españolista y pretende recoger el voto de gente con dinero, y con poco dinero. Clase alta y clase baja, para que nos entendamos. La geografía de su voto da buenos indicios de esto, es la misma estrategia que ya utilizó Ciudadanos en el año 2017”, explica Toni Rodón, uno de los grandes expertos en geografía electoral.

Europa Press

Las encuestas, además, llevan a identificar al electorado de Vox como “presencialmente urbano” que “correlaciona mucho con otros partidos, ya que busca conseguir apoyos entre los apoyos de Ciudadanos y PP”. En este sentido, además, considera que no existe un voto dual, es decir, que su electorado no cambia en función de la arena política de la que hablemos. “No es un votante volátil, es un voto leal. Es un votante muy distinto a otros partidos. Es un partido muy españolista, algo que en Cataluña es raro y además no tiene miedo a decir que es españolista”, explica Rodón.

Una idea que coincide precisamente con la que aporta Xabier Peytibi, experto en comunicación política. A juicio de Peytibi tampoco podemos hablar de que el votante de Vox a nivel nacional vaya a cambiar en Cataluña. “Su público es más politizado y polarizado y constitucionalista, que es el público que en 2017 se movilizó por Ciudadanos. Un público que era abstencionista y que se movilizaron. Esta ciudadanía está híper movilizados, la gente que va a ir a votar realmente va a ir porque los votantes de Vox ejercen como activistas”, señala.

Nacionalismo e inmigración: los temas en los que se refuerza

Los dos expertos coinciden en señalar que los dos temas que prevalecen en los discursos de la formación de Santiago Abascal en Cataluña es la defensa a la unidad nacional y el tema de la inmigración, algo que viene heredado de las formaciones a nivel europeo con las que comparten ideario político. "Independentismo e inseguridad e inmigración. No se han quedado solo en el primero, porque la gente ahora no está tanto a esto, ya que la sociedad está también pendiente a otras cosas. Dirigen su culpa al establishment y a los inmigrantes", afirma Peytibi en este sentido.

Unos temas, sin embargo, que tras los comicios del 14 de febrero pueden cambiar, ya que "si hablan de la inmigración hay poca gente", apostilla Rodon, aunque esto previsiblemente tendrá lugar ya desde dentro del parlamento catalán, uno de los territorios que más le ha costado a Vox tener representación.