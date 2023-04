Qué es la Sareb: COPE analiza la cara B de la oferta de viviendas de alquiler del banco 'malo'

La cuenta atrás para las elecciones está en marcha y los anuncios con claro tinte electoralista se suceden. Este mismo domingo, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, anunciaba que el Consejo de Ministros aprobará esta semana la movilización de hasta 50.000 viviendas de la SAREB, el conocido como 'banco malo' para alquiler asequible, además de comprometerse a que España tenga un 20 por ciento de vivienda pública.

El anuncio llega poco después de que el Gobierno cerrara con independentistas (Bildu y ERC) un pacto para aprobar definitivamente la ley de vivienda en el Congreso de los Diputados, lo que se presume dentro de las filas socialistas como un gran activo electoral.

¿QUÉ ES EL SAREB?

El organismo se creó en 2012 como una de las claves para que España pudiera recibir los fondos europeos para la recuperación económica tras la crisis de 2008. El propósito era sanear el sistema financiero español y que esta empresa fuese la que vendiera los activos que fueron traspasados por las entidades que recibieron ayudas públicas.

Entre 2012 y 2013 Sareb recibió casi 200.000 inmuebles procedentes de nueve bancos por un valor de 50.781 millones de euros. El 77,7% de estos activos eran financieros como créditos y préstamos y el 22,3% restante eran activos inmobiliarios como viviendas, oficinas, locales o terrenos. Estos productos provenían de nueve entidades financieras diferentes que habían sido intervenidas por el (FROB): BFA-Bankia, Catalunya Banc, Banco de Valencia, Novagalicia Banco, Banco Gallego, BMN, Liberbank, Caja3 y CEISS.

Ahora cuatro años después, Sánchez "se ha acordado de que hay una entidad pública, que se llama SAREB", ha recordado Herrera en COPE "que se comió lo incomible en la última crisis inmobiliaria y que ahora tiene que "apretar las clavijas a los propietarios que se atrevan a sacar viviendas en alquiler". "Ni El País -recuerdan en Herrera en COPE- que es el diario que mejor acoge la idea de la SAREB parece muy entusiasmado, de hecho avisa de que en esto no hay una receta mágica y que España llega tarde a la creación de un parque de vivienda de alquiler social"

HERRERA: "VIVIENDAS DONDE NADIE QUIERE VIVIR"

"Medidas que pretenden congraciarse sobre todo con la juventud, sin que haya realmente visos de que puedan ser efectivas". Para el director y presentador de 'Herrera en COPE', "Sánchez está sembrando ahora para que no le desalojen del poder, eso supone poner toda la carne en el asador, pero carne nuestra, claro; todo el dinero que haga falta para poner en danza a los sectores que considera que luego tengan cosas que agradecer al Gobierno y así votar en consecuencia".

Porque tal y como Herrera ha señalado se trata de "pisos regularcitos, en barrios regularcitos, que sus propietarios perdieron porque no pudieron hacer frente a su hipoteca, porque nunca les deberían haber concedido una hipoteca si los bancos de hace unos años hubieran actuado un sentido común".

De esas 50.000 viviendas de la Sareb, "21.000 habrá que ver dónde están y en qué estado están. Miles de esas viviendas son inhabitables, están en mitad de la nada, donde nadie quiere ir a vivir. Los inquilinos que vayan a vivir ahí estarán lejos de todo", avisa Herrera.

Todos los "palmeros" de Sánchez, advierte el comunicador "se han lanzado a glosar la oferta innovadora, pero se han olvidado de las limitaciones que plantea el anuncio".

"EN MANOS DE GENTE QUE TOMA DECISIONES 'FLASH"



Así lo ha recnocido este lunes, el colaborador de Herrera en COPE, el analista económico,Marc Vidal. "Estamos en manos de gente que toma decisiones ‘flash’, personas "que buscan el titular rápido independientemente de su posible en marcha".

Recuerda Vidal que incluso algunas de esas viviendas "ni están hechas, llevan 12 años ahí muriéndose de asco". Además, "muchas de esas viviendas eran para venta, no para alquiler, por lo que se tendrán que retrasar en el caso de que se pueda". La Sareb, advierte "no ponía esas viviendas en el mercado para no alterar los balances, pero los que han tenido la idea, saben que los efectos nocivos de algo así, intervención de precios, de formación del mercado, afectación de la banca , tardarán bastante en evidenciarse".