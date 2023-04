Herrera: "Miles de viviendas de la Sareb son inhabitables, están en mitad de la nada donde nadie quiere vivir"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

En primer lugar, Carlos Herrera ha puesto el foco en la falta de lluvias: "No hay ni asomo de gota de agua y la sequía va a ser el tema de conversación en los próximos meses como no caiga agua. La media de los embalses está poco por encima del 50%. Los ganaderos lo están pasando muy mal".

La última "promesa electoral" de Sánchez

En clave electoral, "Sánchez está tan metido en la campaña electoral que ayer en un acto en Valencia hizo una promesa electoral, 50.000 viviendas públicas para garantizar alquileres asequibles. Podrían ponerse a construir o sacarlo de la Sareb. ¿Qué es la Sareb? Esta sociedad de restructuración bancaria donde están todos los archivos activos que no pueden colocar, que nadie quiere. En la mitad de la nada, en unas condiciones que no sirven para nada y que los bancos no ha colocado".

"Sánchez dice, cojo todo eso y lo alquilo. Las cosas que propone Sánchez son tan fáciles de desmontar. De esas viviendas, 15.000 ni siquiera están construidas, para ello podrían utilizar los solares del Sareb. Otras 14.000 están habitadas y las restantes habrá que ver dónde y en qué estado están. Miles de esas viviendas son inhabitables, están en mitad de la nada, donde nadie quiere vivir. El afortunado inquilino que consiga alquiler a un precio asequible vivirá lejos de todo", ha desgranado el comunicador.

A lo que añadía, "esto de recurrir a las viviendas del Sareb como titular queda muy bien, pero son inalquilables la mayoría. Todos los palmeros de Sánchez se han lanzado a glosar la oferta innovadora, pero se han olvidado de las limitaciones que plantea el anuncio. En febrero de 2021, en Moncloa anunció un parque de viviendas de alquiler social. Los activos del Sareb están ahí, pero si no se han vendido es porque son viviendas o no terminadas o inhabitables. Se las quedaron los bancos porque no pudieron pagarlas aquellos a los que les dieron hipotecas a las que no debería haber dado".

Sánchez pide perdón por el 'sí es sí'

Por otro lado, "en una entrevista al grupo Vocento, Sánchez pidió perdón por el 'sí es sí'. ¿Han escuchado alguna vez a Sánchez pedir perdón? Esto es la prueba evidente del gigantesco destrozo que les ha causado la ley. Sánchez habla de los efectos indeseados como si fuera algo sorprendente. Nuevos episodios del enfrentamiento entre Díaz y Podemos, los que responden a la confección de esta ley. Ambos se acusan de hacer imposible el acuerdo".

Además, en clave de actualidad, este lunes "tenemos varias encuestas autonómicas, por ejemplo en Madrid se anticipa la mayoría de Ayuso. En Castilla-la Mancha, Page podría perder el Gobierno con la suma de PP y Vox". Y en clave deportiva, a partir de las 11, tendrá lugar "la anunciada rueda de prensa del presidente del Barça, Laporta, por las irregularidades del caso Negreira".