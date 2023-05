Núñez: "Ayuso ha demostrado que con valentía ofrece oportunidades a Madrid donde no llegará nunca Sánchez"

El 2 de mayo la Comunidad de Madrid celebra su día grande, una celebración que este 2023 se ha visto enturbiado porque Pedro Sánchez y su gobienro decidieron autoinvitarse a los actos que se celebran en la sede de la Comunidad de Madrid, concretamente el ministro Bolaños.

Asistencia que ya desde la Comunidad le explicaron cuál era la situación y el protocolo y que el ministro no estaba invitado, pero a pesar de ello Bolaños asisitó con las posteriores consecuencias de las que hoy habla todo el mundo. Y también lo ha hecho Paco Núñez, el candidadto del PP a la presidencia de Castilla- La Mancha, en 'Herrera en COPE' manifestando que “el PSOE y Sánchez tratan de manosear las instituciones y tratan de utilizarlas para generar frentismo. Me parece que la Comunidad de Madrid y la presidenta de Isabel Díaz Ayuso habían dejado muy clara cuál era la situación, el protocolo y cuáles eran las invitaciones”.

Para Núñez “lo que han querido hacer Bolaños y Sánchez es enturbiar el Día de la Comunidad de Madrid y la frustración de Sánchez y del PSOE es que vano a volver a perder Madrid y lo van a hacer con una mayoría absoluta de Díaz Ayuso poruqe hay demostrado que con cercanía, valentía y alto grado de compromiso con Madrid y con España, ofrece a la Comunidad de Madrid oportunidades donde no puede llegar nunca Sánchez”.

Para concluir con este tema, el candidato del PP a la presidencia de Castilla La-Mancha, subraya que “lo que está haciendo Pedro Sánchez en actos institucionales como el de ayer en la Comunidad de Madrid, deja en muy mal lugar a un PSOE que no merece seguir siendo dirigido por Sánchez y no merece seguir siendo cómplice en la forma en que Sánchez no quiere manosear las instituciones”.