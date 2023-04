Juan Lobato, en TRECE: “Me presento para ser relevo de un PP que lleva 28 años y Madrid necesita regeneración"

Juan Lobato, secretario general del PSOE en Madrid y candidato a la presidencia de la comunidad madrileña, ha analizado en ‘El Cascabel’ de TRECE las encuestas a poco más de un mes de las elecciones: “Me preocupo de todas las encuestas. Vemos que conforme me va conociendo la gente, crece proporcionalmente la intención de voto. Las cuatro semanas que tenemos por delante son muy intensas”

¿Se siente cómodo el líder madrileño del PSOE si recibe el apoyo de Pedro Sánchez en la campaña electoral? Lobato aclara estar “cómodo con la política económica del gobierno de España, también con el aseguramiento de las pensiones futuras, además de la subida del salario mínimo interprofesional o la reforma laboral, entre otras. Estoy de acuerdo con esa política y los resultados están siendo mejores de lo que se creía para España”. A pesar de compartir visiones sobre determinadas políticas, reconoce no estar del todo de acuerdo: “Hay cuestiones complejas en el ambiente político actual, como llegar acuerdos hoy en el parlamento, pero me pasó también en mi ayuntamiento cuando era alcalde”. Juan Lobato asegura que ve con “normalidad” los pactos con ERC o Bildu “en el sentido de que parlamentariamente hay que tener mayoría, pero me incomoda en el sentido de que Bildu y Esquerra tienen ideologías radicalmente distintas a las que representa un país que quiere configurarse con una unidad. Eso es lo contrario a la socialdemocracia. Es muy difícil en términos de país tener acuerdos con partidos con ideología muy distinta”.

Sobre el proyecto de ley de vivienda que tiene previsto aprobar el jueves el Congreso, Juan Lobato tiene una idea clara sobre la okupación: “Estoy muy contundentemente de acuerdo con la enmienda que presentó el PSOE hace unos meses para exigir desalojo en 48 horas en viviendas okupadas. El 80% de las viviendas en alquiler son de pequeños propietarios, personas que viven de ese alquiler. Esto es la sociedad española. Espero que el jueves se acabe respetando esa enmienda”. Por otro lado, deja claro que no está de acuerdo “con topar el precio de los alquileres. No tiene sentido topar los precios” y aclara que “lo que se hace en la ley es limitar la subida a un 3% el año que viene en las zonas altamente tensionadas”.

Juan Lobato, que es técnico de Hacienda, comenta cuáles son sus propuestas sobre los impuestos: “Nosotros presentamos reforma fiscal completa para generar los ingresos necesarios para pacto por la salud, para ir a mejor en vez de a peor en materia sanitaria. ¿En qué se basa esa reforma fiscal? En el IRPF subir los mínimos exentos al máximo que permite la ley, además de un aumento de progresividad con dos tramos nuevos para que quien gane a partir de 78.000 pague medio punto más y a partir de 150.000, un punto más. La gente que tiene mucho dinero es en general gente normal, que tienen capacidad muy alta y les quiero pedir un esfuerzo mayor”.

El candidato socialista madrileño parte en tercera posición en las encuestas con Isabel Díaz Ayuso y Mónica García por delante: “Sé que Ayuso tiene muchos enemigos, pero solo tiene una alternativa, nosotros, un partido serio y me presento para ser relevo a un PP que, después de 28 años, toca oxígeno y regeneración. En Madrid hay que subir el nivel”.

Dale al PLAY para escuchar la entrevista completa a Juan Lobato, candidato del Partido Socialista a la Comunidad de Madrid.