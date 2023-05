Expósito se pregunta cuánto influyen la campaña, los carteles, los vídeos de los candidatos en nuestro voto

La clave de Ángel Expósito de 'El Paseíllo de El Tron' en Herrera en COPE es la campaña electoral cuando todavía queda una semana.

Una semana. No sé si lo vamos a aguantar. La verdad es que visto el nivel..., en fin. Me pregunto, estamos en el ecuador hasta el domingo 28, si las campañas electorales sirven para algo, ya no para movilizar que la gente vote, sino para cambiar el voto, para decidirte claro.

Los vídeos bailando, había que prohibir los vídeos electorales por ley. Las meteduras de pata, hay alguna declaración por ahí de algún candidato con sus hijos que mejor no no verlo, imágenes patéticas. Los mítines solo para los muy cafeteros con la pasta que debe costar organizarlos.

Propuestas absurdas, conejos de la chistera que no se cree nadie por ridículos; lo de los carteles por la calle, tú vas por la Castellana y ves la foto de todos los candidatos, ¿eso moviliza algo? Los expertos dicen que las redes sociales ya son fundamentales. ¿Alguien vota por lo que ve en TikTok o en Twitter?

Ignacio Martínez Granados es profesor de la Escuela de Gobierno y de Asuntos Públicos y da un porcentaje que desconocía y me pareció interesante. "En 2019, fue en torno al 15 % el que se decidió en la última semana. Así que podemos afirmar que la campaña electoral importa, pero es que incluso el mismo día de las elecciones, camino del colegio electoral, el que decide a último ahora su voto es el 5 %".

El 5 % decide el voto según vas caminando al colegio y el 15 % lo decide a partir de hoy. No sé. Son las estadísticas de los que estudian, yo me pregunto, ¿valen para algo las campañas electorales o antes de estos quince días ya sabemos lo que vamos a votar? No sé, tú qué piensas, Carlos.

"Creo que la gente tiene más claro lo que va a votar. Hay un tanto por ciento, indudablemente, que seguramente lo decidirá en el colegio o yendo hacia el colegio a la votación, pero el voto tiene algo de antropológico casi casi en España. En España es más común el quedarse en casa y no votar, que votar al contrario del que has votado tú toda la vida", responde Carlos Herrera.

Lo que pasa, replica Expósito que es verdad que en la municipales y autonómicas cambiamos más que en las generales. El alcalde te puede caer bien, te puede caer mal, no sé mira lo que dicen las encuestas de Sevilla, por ejemplo. Ahí dejo el debate.