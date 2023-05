Emoción, creatividad y personalismo: así se crea el eslogan de un partido político para la campaña electoral

En el mundo de la política, los eslóganes son esas frases que desempeñan un papel crucial a la hora de comunicar un mensaje efectivo. En cada campaña electoral, los partidos se ponen manos a la obra e intentan hacer un juego de palabras para poder conectar mejor con los votantes.

Un eslogan bien hecho puede resonar en la mente o capturar la atención de aquellos votantes indecisos. Los hay de todos los tipos: largos, cortos, graciosos... Hay algunos que han pasado a la historia, como el 'Yes, We Can', de Obama, o el 'España va bien', de Aznar, a nivel más local.

Junto a las versiones de las canciones de los partidos políticos, estas frases han sido lo más comentado de la campaña electoral. Para analizar todos ellos y saber si realmente funcionan, contamos con la profesora de comunicación política y subdirectora del máster ejecutivo en Reputación Corporativa de la Universidad de Navarra, Marta Reboredo de la Calle.

"La herramienta de la creatividad"

La profesora explica que un eslogan no es algo que surja "de la noche a la mañana, están muy estudiados". Realmente es una incógnita que lleguen a conseguir el objetivo, que es "ser fácil de recordar", reconocía. Captar la atención del potencial votante es fundamental a la hora de plantear la frase que represente una campaña, y para ello, "la herramienta de la creatividad" es fundamental, afirma.

Marta Reboredo exponía que las campañas van evolucionando con el paso de los años. En la actualidad, se toman más "licencias que antes". Jon Uriarte se preguntaba si esto no es peligroso y la profesora contestaba diciendo que existe "una delgada línea" entre la genialidad y la controversia. El debate de los límites del humor es algo que hemos escuchado en reiteradas ocasiones, y es lo que ella plantea. "Vamos a ir a más", predecía Reboredo.

Desligarse del partido, cada vez más común

Es muy habitual, a la hora de construir los eslóganes, recurrir "a la cultura popular, a imaginarios que la gente tiene en la mente y le va a ser conocido. Ayuda a memorizar y ser recordado". Otra característica indispensable es que "la persona lo relacione con el candidato" al que hace referencia.

En esta transformación que sufren las campañas electorales, destacaba la profesora, se está tomando un rumbo "cada vez más personalista". En las elecciones municipales "se tiende a votar a la persona por encima del partido político", contaba Reboredo. Con esto, justificaba que existan candidatos que intenten, de alguna manera, "desligarse de su partido, ocultar las siglas" y dar un lugar principal a su propio nombre.

La razón contra las emociones

Marta Reboredo mostraba su sorpresa en la tendencia del enfoque de los eslóganes. "Algunos aluden a las emociones. Me ha llamado la atención el uso del verbo pensar", reconocía. En un mundo donde prima lo emotivo, donde se emiten mensajes para movilizar las conciencias, nos encontramos con la insistencia de "apelar a la razón". Este domingo podremos comprobar qué eslóganes han conseguido su objetivo.

