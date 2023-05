No solo lo ha hecho Ayuso: la versión de Shakira que triunfa en la campaña del 28M

Cuando entramos a una página web, casi nadie lee lo que aceptamos cuando permitimos las cookies. Solo pensamos en eliminar esa molesta pestaña. Lo que no sabemos es la cantidad de datos que estamos cediendo a los sitios web. Esa recopilación sirve para hacer un perfil de cada usuario y, así, poder personalizar los mensajes que nos llegan, con la intención ser más efectivo.

Por tanto, podemos concluir en que nada de lo que nos llega es pura casualidad, sino que hay un diseño por detrás. Esto es así, también, en la comunicación política. Si algo ha marcado esta campaña electoral es la utilización de la música. Pero no estamos hablando, simplemente, de usar una canción conocida, sino de versionarla. Es el caso de laBizarrap Session de Shakira, que ha sido escogida por hasta dos partidos diferentes. Descubre, en este audio, cuáles han sido y cómo han modificado la letra.

No ha sido la única canción famosa de la que han aprovechado su base para reescribir su propia letra. Podemos en Málaga ha versionado 'Tití me preguntó', de Bad Bunny. Bajo el nombre de 'Nico me preguntó', el partido liderado por Nico Sguiglia busca llamar al voto joven.

Con adaptar la letra no es suficiente

Hay quienes han optado por lanzar su propia canción. A todos se nos viene a la cabeza 'Ganas', del PP de la Comunidad de Madrid. Liderados por la candidata a la presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en el vídeo aparecen todos los candidatos municipales de la formación popular en la región madrileña. Lo curioso es que el audio se ha viralizado en las redes sociales, más concretamente en TikTok, donde cuenta con millones de reproducciones.

En otros casos, es el mismo cantante el que se une a la campaña de un partido. Para anunciar la candidatura conjunta de Izquierda Unida y Ganemos Jerez, Tomasito se ha unido a ellos para sacar la canción 'La Confluencia', nombre con el que se conoce a esta coalición.

"Nueva forma de dar el cante"

Para hablar de creciente uso de la música por parte de los partidos políticos, Jon Uriarte ha contado con el investigador del Instituto de Desarrollo Social en la Universidad de Alicante, Antonio Alaminos Fernández. Nos hablaba de que existe una "clara evolución" en la utilización de las canciones en campaña. Igualmente, nos explicaba que son un "arma de doble filo si se utiliza mal" y que hay que "elegirla muy bien" según al público al que te quieras dirigir. Escucha la opinión del experto en el siguiente audio.

"Carlos Herrera no es como suena"

Como acabamos de ver, que una canción suene a todas horas, pone en bandeja que se hagan infinidad de adaptaciones. En 'Herrera en COPE' no iban a ser menos. En pleno auge del tema de Shakira y Bizarrap, María José Navarro nos trajo su propia versión, que despertó las carcajadas en el estudio. Igual que en la original había un destinatario, en este caso, el exfutbolista Gerard Piqué, la adaptación de Navarro apunta al director y comunicador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera. Escúchala en el siguiente vídeo.