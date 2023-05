Candidato socialista a la alcaldía de Marinaleda, en COPE: "Nadie se quería presentar por las represalias"

Hace 44 años se celebraron las primeras elecciones municipales en España. Era el 3 abril de 1979. Aquel día, en Marinaleda, un pueblo de Sevilla, ganó por mayoría absoluta un joven candidato de 27 años que era el maestro del pueblo. Su nombre: Juan Manuel Sánchez Gordillo.

Cuarenta y cuatro años después sigue siendo el alcalde. Marinaleda nunca han tenido otro alcalde aunque en las elecciones de este próximo domingo no se va a presentar a la reelección.

Sánchez Gordillo es uno de los alcaldes más conocidos de España. Con su partido, dependiente de Izquierda Unida, nunca ha tenido rival político en la localidad sevillana. Pero, además, en el año 2008 fue elegido diputado del parlamento de Andalucía. Juraba su cargo de forma singular asegurando que haría todo lo posible y "luchando con todas mis fuerzas para subvertir el sistema que produce paro, emigración y corrupción que es el sistema capitalista de producción".

Desde que Juan Manuel Sánchez Gordillo llegó a la alcaldía de Marinaleda ha protagonizado todo tipo de polémicas. En los años 90 empezó a realizar okupaciones de tierras. Hablamos de fincas que estaban en manos de empresarios y de familias con rentas altas. Okupó fincas del ducado de Alba, del ejército español o, por ejemplo, también del entonces banquero Mario Conde.

Estas okupaciones siempre las ha justificado por su pensamiento político. Sánchez Gordillo siempre ha dicho que se siente comunista y que la tierra es del que la trabaja.





Cuando llego la crisis del 2008 protagonizó otro momento muy conocido. Junto a trabajadores de su pueblo acudieron a supermercados de la provincia de Sevilla y los saquearon. La imagen generó una enorme polémica. Se veía como entraban en los super, llenaban los carros hasta arriba y salían por la puerta sin pagar. Fue un hecho que abrió telediarios y no sólo aquí en España. Llegaron a llamarlo el Robin Hood español.

En Marinaleda está implantado lo que algunos califican de utopía comunista. Apenas hay empresas privadas. Tan solo existen cooperativas que gestionan los propios trabajadores. Todas ellas son agrícolas dedicadas sobre todo al cultivo del olivo y todos los trabajadores reciben el mismo sueldo: 1.200 euros.

En este pueblo, la mayoría de los vecinos viven en casas de 90 metros cuadrados, que les entregó el ayuntamiento a cambio de un alquiler de 17 euros al mes. Son casas que no se pueden vender, solo heredar. Sus fachadas están decoradas con pinturas del Che Guevara y lemas comunistas.

La gestión del ayuntamiento también es curiosa. No hay plenos municipales y las decisiones se toman por asambleas en las que se suele votar a mano alzada. Y tampoco hay auditorías en sus cuentas.

Todo es muy particular en este pueblo de algo más de 2.500 habitantes donde para unos Sánchez Gordillo es un héroe y, para otros, un cacique.

¿Qué puede pasar este domingo en Marinaleda?

El 28 de mayo, este hombre que lleva 44 años como alcalde no se va a presentar a las elecciones. Y ¿qué va a pasar? ¿Va a vivir el pueblo de Marinaleda una pequeña transición?

El partido de Gordillo sí se va a presentar a la reelección, pero con otro candidato. Y también lo hará una candidatura independiente llamada Avanza Marinaleda que ya estuvo muy cerca de desbancar a Sánchez Gordillo hace 4 años en las últimas elecciones.

También se presentará el PSOE, PP y VOX, pero está ocurriendo algo "curioso" por denominarlo de alguna manera. Estos tres partidos no pueden conformar suslistas electorales con vecinos de Marinaleda.

La lista del PSOE va encabezada por Hipólito Aires, el único natural de Marinaleda porque el resto de componentes de la lista socialista, hasta nueve, se han tenido que confeccionar con vecinos de otros pueblos cercanos ya que ningún marinaleño se ha querido sumar.

La pregunta es ¿por qué? "Porque las personas que salgan de las listas van a estar señaladas por Sánchez Gordillo y temen las represalias y quedarse sin trabajo" explica Hipólito Aires a Pilar García Muñiz y añade "es una lástima".





Para Sánchez Gordillo, dice el candidato socialista solo hay el "o estás conmigo o contra mí", si es contra él, "la represalia es que no les va a dar trabajo".

¿Por qué Hipólito Aires no teme lo que le pueda ocurrir? "Me presento porque todo lo que ha hecho durante todo el tiempo que ha estado de alcalde ha sido un abuso. Ahora mismo estoy en el desempleo y cuando trabajaba en la gasolinera les decía a los suyos que no fueran a echar allí gasolina porque el hipólito es un facha".

"Marinaleda no merece el trato que se le está dando al pueblo y el PSOE siempre ha aportado mucho a Marinaleda", dice el candidato socialista que explica que en el caso del PP, "tiene pocos votantes aquí, y también puede pasar que a las personas que se apunten le hagan la misma represalia".

Sánchez Gordillo debe pedir perdón a los que se tuvieron que ir de Marinaleda

Desde que llegó al poder hace más de cuatro décadas, "lo maneja todo, se ha intentado contrarrestar las propuestas. Hay gente que ya está cansada de tener que pedirle siempre las cosas a él, pero como él es el que tiene el poder, pues..." lamenta Hipólito Aires.

Las elecciones están pendientes de la lucha del partido de Gordillo y Avanza Marinaleda, ¿cambiarán las cosas? Para el candidato socialista puede seguir todo igual porque "han mamado de la misma teta, estos dicen que el PSOE no tiene que presentarse a las elecciones, por lo tanto el pueblo va a quedar muy tocado, muy dividido".

Por último, Hipólito Aires cree que lo que debe hacer Sánchez Gordillo antes de irse, si es que se va, es pedir perdón: "ya que se va a salir de la política, me gustaría que saliera en televisión pidiendo perdón a todas las personas que se quedaron sin trabajo y se tuvieron que ir de Marinaleda por su culpa".