Abogada de la AVT, en 'Herrera en COPE': "Aunque nos repugne, se pueden presentar a estas candidaturas"

Es una de las noticias de esta semana en la que ha echado a andar la campaña electoral para las autonómicas y municipales del 28 de mayo. Al menos 44 condenados por pertenencia a ETA se presentan a las elecciones municipales en las listas de EH Bildu. Siete de esos candidatos tienen condenas por delitos de sangre.

COVITE (Colectivo de Víctimas del Terrorismo) ha sido quien lo ha sacado a la luz, y que también denuncian el resto de asociaciones de víctimas del terrorismo. En Herrera en COPE, la abogada de laAsociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Carmen Ladrón de Guevara recuerda que no es algo nuevo "no es novedoso que ETA intente colar en las candidaturas de los partidos con los que se presenta a la elecciones a condenados por terrorismo, he estado repasando de todos esos indicidos que la AVT ha ido recabando desde el año 2011-2012 que fueron legalizados, y en todas las elecciones ha habido candidaturas con condenados por terrorismo, es cierto, que en este caso lo que llama la atención es el número. Porque si comparamos con las anteriores elecciones EHBildu presentó a 18 y solo uno con delitos de sangre y hemos pasado a 44 y a 7 con delitos de sangre. La primera conclusión que he sacado es que se han venido arriba y lo novedoso, no es ya que Bildu lleve a etarras en sus candidaturas, es que este partido, que lleva asesinos en sus candidaturas, es socio preferente del Gobierno".

¿Qué se puede hacer? "Aquí hay dos cosas, por un lado, la Ley de Partidos que ilegalizó en 2002 a Herri Batasuna y que en el artículo 9 de esa ley, cuando se habla de las conductas que puede llevar a la ilegalización, una de ellas es incluir entre sus órganos de gobierno o entre sus candidatos a condenados por terrorismo, pero esta ley está pensada para ilegalizar partidos que se complementen o apoyen a una organización terrorista, pero como ETA, en el año 2008 se autodisolvió, es muy difícil que se pueda aplicar esa ley de partidos a estos partidos a no existir un grupo terrorista en activo", subraya la abogada de la AVT.

Aunque la AVT sigue luchando para evitar situaciones como esta, "desde 2011 venimo recopilando cientos de indicios que hemos entregado desde Torres Dulce a los sucesivos fiscales generales, pero, a la vez, somos conscientes de que el ambiente político no era proclive a esta situación, si ahora le sumamos que este procedimiento solo lo puede instar el Gobierno, ahora que tenemos un Gobierno que los tiene como socios preferentes hemos perdido toda esperanza pese a que estos partidos no cumplen la ley, pero somos conscientes de todas las dificultades técnicas", recalca Carmen Ladrón de Guevara.

Habría una segunda vía para evitar que se puedan presentar los etarras condenados en las lista de Bildu, con la Ley Electoral, "es verdad que es una causa de inelegibilidad el que estés condenado por un delito de terrorismo, pero tienes que estar inhabilitado para ello, pero la mayoría de estos candidatos tenían una inhabilitación absoluta mientras estaban cumpliendo la condena, pero cuando terminan la condena ya no están inhabilitados y, en algunos casos, sobre todo en las condenas más recientes tienen una inhabilitación especial para ocupar cargo público como el caso de Arnaldo Otegi, lo que pasa que en los casos que tienen fijada esta inhabilitación especial también la habrían cumplido. Estos 44 candidatos aunque nos repugne se pueden presentar a estas candidaturas", lamenta la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.